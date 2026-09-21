장률이 ‘파이널 테이블’에서 레스토랑 헤드 셰프 차우진 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

장률이 ‘파이널 테이블’에서 레스토랑 헤드 셰프 차우진 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 장률이 ‘파이널 테이블’에서 레스토랑 헤드 셰프 차우진 역을 맡는다.오는 10월 24일 첫 방송되는 JTBC 드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 배경으로 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁과 사연을 담은 작품이다.장률이 연기하는 차우진은 요식업계 1위 평연 그룹을 등에 업은 국내 최고의 컨템포러리 레스토랑 ‘엑셉시옹’의 헤드 셰프다. 완벽주의 성향이 강한 인물로 주방과 홀은 물론 일상생활까지 정해진 방식에 따라 움직인다. 요리에서도 정확성과 엄격한 기준을 중시한다.어린 시절부터 요리 영재로 성장한 차우진은 자신의 실력에 대한 자부심이 크다. 특히 요리로 다른 사람에게 패하는 것을 받아들이지 못한다. 과거 요리 대회에서 익명의 셰프에게 밀려 처음으로 2등을 한 경험도 있다.차우진은 당시 자신을 꺾었던 셰프가 요리 서바이벌에 출전한다는 소식을 듣고 ‘더 테이블: K 셰프 2026’에 참가한다. 다시 만난 상대와의 경쟁을 통해 과거 패배를 되갚으려 한다.공개된 사진에는 요리 서바이벌에 참가한 차우진의 모습이 담겼다. 차우진은 경연이 진행되는 동안 스태프들을 관리하고 직접 요리를 준비한다. 또 주방 밖에서는 식재료를 구하기 위해 여러 시장을 찾는다.장률은 차우진의 강한 승부욕과 완벽주의적인 면모를 연기한다. 앞서 사극, 로맨스, 스릴러, 누아르 등 여러 장르에 출연해온 장률이 이번 작품에서는 요리 서바이벌에 참가한 셰프로 변신한다.‘파이널 테이블’은 오는 10월 24일 밤 10시 40분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr