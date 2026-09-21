김충재와 공개 연애 중인 정은채가 올해 슈트를 입고 변호사와 형사를 오가며 연이어 성과를 냈다./사진제공=SBS

김충재와 공개 연애 중인 정은채가 올해 슈트를 입고 변호사와 형사를 오가며 연이어 성과를 냈다./사진제공=SBS

김충재와 공개 연애 중인 정은채가 올해 슈트를 입고 변호사와 형사를 오가며 연이어 성과를 냈다.정은채가 주연으로 출연한 SBS 금토 드라마 '재벌X형사2'는 마지막 회에서 자체 최고 시청률을 기록하며 종영했다. 앞서 올해 초 선보인 '아너 : 그녀들의 법정' 역시 마지막 회에서 자체 최고 기록을 세웠다.'재벌X형사2'에서 정은채는 경찰청 대테러팀 에이스 출신이자 강하경찰서 강력 1팀 팀장 주혜라 역을 맡았다. 냉철한 판단력과 행동력을 지닌 베테랑 형사를 단단한 눈빛과 절제된 말투로 표현했다. 액션부터 진이수(안보현 분)와의 유쾌한 호흡까지 소화하며 캐릭터의 여러 면을 그렸다.극 후반부에는 주혜라가 강하경찰서로 돌아온 진짜 이유가 밝혀지면서 작품의 미스터리도 본격적으로 풀렸다. 주혜라는 오랫동안 연쇄살인범으로 의심해온 유성원(유승호 분)의 실체를 밝히기 위해 진실을 추적했다. 정은채는 유성원을 막아야 한다는 집념과 과거 사건에 대한 책임감, 피해자들을 향한 미안함이 뒤섞인 감정을 차곡차곡 쌓았다.마지막 회에서는 유성원을 잡기 위한 주혜라의 추격이 절정에 이르렀다. 홀로 유성원과 맞선 그는 총구 앞에서도 물러서지 않았고, 진이수와 공조해 그의 자백을 세상에 공개했다. 연쇄살인 사건의 진실을 밝힌 뒤에는 피해자들을 유가족의 품으로 돌려보내고 경찰 표창을 받으며 오랜 추적에 마침표를 찍었다.정은채는 범인과 맞서는 장면에서는 긴장감을 높이고, 피해자 유가족 앞에서는 절제된 눈물로 주혜라가 지닌 책임감과 상처를 표현했다. 강력팀을 이끄는 팀장의 단단함과 내면에 오랜 아픔을 품은 형사의 모습을 함께 담아냈다.정은채는 올해 두 작품에서 연이어 슈트 차림의 전문직 캐릭터를 맡아 눈길을 끌었다. '아너 : 그녀들의 법정'에서는 변호사 강신재로 법정을 누볐다면, '재벌X형사2'에서는 강력팀장 주혜라로 변신했다. 같은 슈트 차림에서도 변호사의 냉철함과 베테랑 형사의 강인함을 각각 다른 결로 표현했다.두 작품의 장르 역시 달랐다. '아너 : 그녀들의 법정'에서 묵직한 법정물의 중심을 잡은 데 이어 '재벌X형사2'에서는 수사와 액션, 미스터리를 오가며 연기 폭을 넓혔다. 두 작품 모두 마지막 회에서 자체 최고 시청률을 기록하며 올해 활동을 마무리했다.정은채는 다음 달 8일 제31회 부산국제영화제에서 영화 '멜랑콜리아' 특별 상영 후 샤를로트 갱스부르와 함께 GV에 참석한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr