가수 우즈 앙코르 콘서트 포스터. / 사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ)가 서울 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트를 열고 월드투어를 마무리한다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 지난 18일 우즈 공식 SNS를 통해 '2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1 : Completed' 개최 일정과 포스터를 공개했다. 공연은 오는 10월 31일과 11월 1일 이틀간 서울 KSPO DOME에서 열린다. 우즈가 KSPO DOME에서 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다.이번 공연은 지난 3월 인천에서 시작한 월드투어 '2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1'의 앙코르 콘서트다. 우즈는 인천을 시작으로 아시아와 유럽, 오세아니아, 남미, 북미 등을 돌며 공연을 이어왔다.서울 앙코르에서는 기존 투어와 일부 다른 무대를 선보인다. 오프닝을 비롯해 공연 전반의 구성을 변경하고, 이번 공연을 위해 새롭게 준비한 무대도 추가할 예정이다.이번 월드투어는 우즈의 첫 정규앨범 'Archive. 1' 수록곡을 중심으로 'Drowning' 등 기존 발표곡까지 아우르는 구성으로 진행됐다.팬클럽 선예매는 오는 10월 6일 오후 8시 멜론티켓에서 시작한다. 일반 예매는 다음 날인 7일 오후 8시부터 진행된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr