'언포게터블 듀엣'이 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=MBN

'언포게터블 듀엣'이 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=MBN

MBN '언포게터블 듀엣'이 시즌2로 돌아온다.21일 MBN은 '언포게터블 듀엣2' 제작을 확정하고 티저 영상을 공개했다. 이날 '세계 치매극복의 날'을 맞아 치매에 대한 인식 개선을 담은 영상과 함께 다음 달 방송 소식을 알렸다.공개된 영상에는 기억을 잃어가는 출연진과 그 곁을 지키는 가족들의 모습이 담겼다. "기억하지 못하는 순간이 늘어갑니다. 당신이었던, 당신이 사랑했던, 당신의 시간들"이라는 문구에 이어 "당신이 잊어가는 만큼 우리가 더 기억하겠습니다", "기억이 도착했습니다"라는 메시지가 등장했다.지난해 12월 24일 종영한 '언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 가족과 함께 인생곡을 부르는 음악 버라이어티다. 출연자의 기억 속 노래를 찾아가는 과정부터 가족이 함께 완성하는 듀엣 무대를 담았다.시즌1에는 손태진, 인순이, 박정현, 박서진, 임창정, 소향, 김태우, 윤민수 등 8명이 '메모리 싱어'로 참여해 출연자와 가족들의 무대를 함께했다.해외에서도 성과를 냈다. '언포게터블 듀엣'은 스위스, 프랑스, 벨기에 등 유럽과 아시아 주요 방송사를 포함한 총 6개국과 포맷 옵션 계약을 체결했다. '콘텐츠 아시아 어워즈 2025'에서는 실버 프라이즈를 수상했다.'언포게터블 듀엣' 시즌2는 10월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr