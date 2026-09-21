사진제공= 더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 신곡 뮤직비디오를 먼저 선보인다.소속사 더블랙레이블은 20일 공식 SNS 채널에 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 두 번째 미니 앨범 'CRASH' 수록곡 'TALK'의 뮤직비디오 예고 영상을 올렸다.공개된 영상에는 어두운 분위기 속 멤버들의 모습과 함께 'TALK'의 음원 일부가 담겼다. 무게감 있는 비트와 연출을 통해 이번 신보에서 보여줄 음악적 색채를 드러냈다.올데이 프로젝트는 지난해 12월 첫 번째 미니 앨범 'ALLDAY PROJECT'를 발표하며 데뷔했다. 약 9개월 만인 오는 28일 오후 6시 새 미니 앨범 'CRASH'를 발매하고 활동에 나선다.한편, 앨범 발매에 앞서 공개되는 수록곡 'TALK'의 뮤직비디오는 21일 오후 6시 주요 온라인 플랫폼을 통해 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr