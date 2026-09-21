제시카가 소녀시대 멤버로 활동하던 시절 방송인 박명수와 불렀던 '냉면'을 다시 열창하고 있다. / 사진=제시카 SNS

제시카가 소녀시대 멤버로 활동하던 시절 방송인 박명수와 불렀던 '냉면'을 다시 열창하고 있다. / 사진=제시카 SNS

제시카가 소녀시대 멤버로 활동하던 시절 방송인 박명수와 불렀던 '냉면'을 다시 열창하고 있다. / 사진=제시카 SNS

그룹 소녀시대 출신 제시카가 17년 전 노래를 소환했다.제시카는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "냉면 오랜만👋🏻🧊🩵"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 제시카가 방송인 박명수와 함께 지난 19일 경주시민운동장에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주' 무대에 오른 모습.특히 제시카는 17년 전 박명수와 함께 결성했던 '명카드라이브'의 히트곡 '냉면'을 선곡해 눈길을 끌었다. '냉면'은 2009년 방송된 MBC '무한도전'의 '올림픽대로 듀엣가요제'를 통해 탄생한 곡이다.익숙한 전주와 함께 두 사람은 모습을 보였고, 17년이라는 세월이 무색할 정도로 자연스러운 호흡을 보이며 당시를 그대로 재현했다.제시카는 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다. 지난 4월 베트남 단독 콘서트에서 소녀시대의 히트곡 '지(Gee)', '소원을 말해봐', '아이 갓 어 보이(I Got A Boy)', '더 보이즈(The Boys)', '미스터 미스터(Mr. Mr)' 등을 홀로 불러 눈길을 끌었다. 데뷔곡인 '다시 만난 세계'를 발라드 형태로 편곡해 가창하던 중에는 눈물을 흘리기도 했다.한편 이날 무대에는 박명수와 제시카를 비롯해 스컬&하하, 자이언티, 윤미래&타이거 JK, 이적 등 과거 MBC '무한도전' 가요제와 인연을 맺었던 가수들이 대거 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr