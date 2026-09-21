그룹 소녀시대 출신 제시카가 17년 전 노래를 소환했다.
제시카는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "냉면 오랜만👋🏻🧊🩵"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 제시카가 방송인 박명수와 함께 지난 19일 경주시민운동장에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주' 무대에 오른 모습.
특히 제시카는 17년 전 박명수와 함께 결성했던 '명카드라이브'의 히트곡 '냉면'을 선곡해 눈길을 끌었다. '냉면'은 2009년 방송된 MBC '무한도전'의 '올림픽대로 듀엣가요제'를 통해 탄생한 곡이다. 익숙한 전주와 함께 두 사람은 모습을 보였고, 17년이라는 세월이 무색할 정도로 자연스러운 호흡을 보이며 당시를 그대로 재현했다.
제시카는 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다. 지난 4월 베트남 단독 콘서트에서 소녀시대의 히트곡 '지(Gee)', '소원을 말해봐', '아이 갓 어 보이(I Got A Boy)', '더 보이즈(The Boys)', '미스터 미스터(Mr. Mr)' 등을 홀로 불러 눈길을 끌었다. 데뷔곡인 '다시 만난 세계'를 발라드 형태로 편곡해 가창하던 중에는 눈물을 흘리기도 했다.
한편 이날 무대에는 박명수와 제시카를 비롯해 스컬&하하, 자이언티, 윤미래&타이거 JK, 이적 등 과거 MBC '무한도전' 가요제와 인연을 맺었던 가수들이 대거 출연했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
제시카는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "냉면 오랜만👋🏻🧊🩵"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 제시카가 방송인 박명수와 함께 지난 19일 경주시민운동장에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주' 무대에 오른 모습.
특히 제시카는 17년 전 박명수와 함께 결성했던 '명카드라이브'의 히트곡 '냉면'을 선곡해 눈길을 끌었다. '냉면'은 2009년 방송된 MBC '무한도전'의 '올림픽대로 듀엣가요제'를 통해 탄생한 곡이다. 익숙한 전주와 함께 두 사람은 모습을 보였고, 17년이라는 세월이 무색할 정도로 자연스러운 호흡을 보이며 당시를 그대로 재현했다.
제시카는 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다. 지난 4월 베트남 단독 콘서트에서 소녀시대의 히트곡 '지(Gee)', '소원을 말해봐', '아이 갓 어 보이(I Got A Boy)', '더 보이즈(The Boys)', '미스터 미스터(Mr. Mr)' 등을 홀로 불러 눈길을 끌었다. 데뷔곡인 '다시 만난 세계'를 발라드 형태로 편곡해 가창하던 중에는 눈물을 흘리기도 했다.
한편 이날 무대에는 박명수와 제시카를 비롯해 스컬&하하, 자이언티, 윤미래&타이거 JK, 이적 등 과거 MBC '무한도전' 가요제와 인연을 맺었던 가수들이 대거 출연했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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