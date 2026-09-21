‘2번째 결혼’ 이아영, 남편과 반신욕도 같이…몰디브 물들인 로맨티스트

'돌싱글즈' 출신 이아영과 심규덕이 몰디브에서 달콤한 신혼여행을 즐겼다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 남편 심규덕과 함께 떠난 몰디브 신혼여행 사진을 공개했다.공개된 사진 속 두 사람은 물속에서 몸을 가까이 붙인 채 다정한 커플 사진을 남기고 있다. 이아영은 심규덕의 뒤에서 목을 감싸 안으며 밀착했고, 두 사람 모두 카메라를 바라보며 신혼부부다운 애정을 드러냈다. 수영을 즐기던 중인지 반신욕을 하며 휴식을 취하던 순간인지는 사진만으로 정확히 확인하기 어렵지만, 물속에서도 떨어질 줄 모르는 두 사람의 모습이 눈길을 끈다.특히 꾸밈을 덜어낸 편안한 모습으로 서로에게 기대고 있는 두 사람의 자연스러운 분위기가 돋보였다. 재혼 후 둘만의 신혼여행을 떠난 만큼 한층 여유롭고 가까워진 모습이다.이아영과 심규덕은 MBN '돌싱글즈' 시리즈를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 연인으로 발전해 재혼에 골인했으며, 결혼식을 마친 뒤 몰디브로 신혼여행을 떠나 행복한 신혼 일상을 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr