정일대, 김소연 커플이 돈 문제로 충돌한다./사진제공=JTBC

정일대, 김소연 커플이 돈 문제로 충돌한다./사진제공=JTBC

‘나솔 돌싱 커플’ 16기 광수 정일대와 22기 현숙 김소연이 ‘돈 문제’로 정면 충돌한다.21일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁' 13화에서는 김소연의 입장을 담은 VCR이 공개된다. 특히 데이트 비용을 둘러싼 김소연의 폭로전이 시작돼 이효리와 서장훈, 김희철, 곽범을 경악케 한다. 김소연은 “데이트 비용은 거의 내가 부담한다”라며 “협찬으로만 데이트를 하는데 그마저도 오빠에게 컨펌을 받는다”라고 연애하며 쌓인 서운함을 고백한다. ‘협찬무새’가 된 정일대는 김소연에게 “협찬이 아니라 할인 이벤트네”라고 핀잔을 주는가 하면, 휴가 계획을 세우기에 앞서 “여행도 협찬돼요?”라고 묻는 등 여친과의 데이트에 한 푼도 쓰지 않으려는 인색한 면모를 보인다.정일대의 예상 밖 경제 상황도 공개된다. 김소연은 “오빠가 모아둔 돈이 0원이다. 심지어 마이너스”라고 밝힌다. 사업 실패로 인해 대기업 재직 시 모아둔 돈은 모두 날리고 빚만 남았던 것. 이어 두 사람의 갈등은 정일대의 ‘카드값 200만 원’ 사건과 ‘제주도 여행 경비 계획’을 둘러싼 논쟁으로 번진다.‘돈 문제’를 둘러싼 정일대와 김소연의 끝없는 진실 공방이 이어진 가운데, 이효리와 서장훈이 대동단결해 분노를 터트린다. 이효리는 “데이트를 협찬으로만 한다? 왜 만나죠?”라고 김소연에게 일침을 가하고, 서장훈은 정일대를 향해 “연애하지 마!”라고 분노한다. 이어 “정말 똑같은 사람들끼리 만났다”라며 고개를 절레절레 흔든다. 모든 일에 투덜거리는 정일대의 불만스러운 모습에 김희철은 “내가 지금까지 본 사람이랑 다른 사람 같다”라며 경악한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr