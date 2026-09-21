군 복무 줄인 가수 겸 배우 이준영이 행사 무대에 참석했다. / 사진=온라인 갈무리

군 복무 줄인 가수 겸 배우 이준영이 행사 무대에 참석했다. / 사진=온라인 갈무리

가수 겸 배우 이준영이 입대 후 활발하게 활동하는 근황이 포착됐다.21일 각종 온라인 사이트에는 이준영이 진안 홍삼 축제에 제35보병사단 군악대 소속으로 등장한 영상이 올라오고 있다.영상들에는 이준영이 출연자 대기실에서 인이어를 체크하며 나오는가 하면, 무대 아래서 쏟아진 선물 세례와 손 편지를 빠짐없이 받는 모습 등이 담겼다.이준영은 무대에 오를 땐 붉은색 재킷과 흰색 바지의 군악대 제복을 착용하고 있었으며, 검은색 반소매 상의를 입기도 했다.앞서 이준영은 6일 전인 지난 13일 전북 장수군에서 열린 '제20회 장수 한우랑 사과랑 축제' 무대에 오르기도 했다.이준영은 지난 7월 21일 육군 현역으로 입대했다. 전역일은 2028년 1월 20일이다.한편 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 데뷔했다. 이후 2017년 tvN '부암동 복수자들'을 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 최근에는 JTBC 주말드라마 '신입사원 강회장'에 출연했으며, 입대 전 촬영한 '포핸즈'에서 얼굴을 비추고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr