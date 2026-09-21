김정은과 이혜영이 끈끈한 우정을 과시했다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 캡처

김정은과 이혜영이 끈끈한 우정을 과시했다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 캡처

배우 김정은이 절친 이혜영의 건강 회복을 축하하는 깜짝 파티를 준비하며 끈끈한 우정을 과시했다.지난 20일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '나보다 나를 더 잘 아는 찐친 김정은과 마라맛 수다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김정은은 게스트로 출연해 이혜영과 다양한 이야기를 나눴다.김정은은 폐암 수술을 받은 이혜영이 건강을 회복해 서프라이즈 파티를 준비했다고 밝혔다. 그는 '축 건강'이라는 문구와 장수를 기원하는 거북이가 올라간 맞춤 떡 케이크, 현수막을 직접 준비했다. 이혜영은 "저 밖에 없다"며 울컥했다.김정은은 "우리 엄마도 아팠다"라며 "엄마가 그림을 그리기 시작했다는 이야기를 이혜영에게 했더니 바리바리 물감이랑 재료를 보내줬다"고 털어놨다. 이혜영은 "그림은 재료를 많이 알면 재밌다"고 덧붙였다.김정은은 "엄마가 여전히 그 재료로 화백의 나래를 펼치고 있다"며 "'내가 빨리 건강해져서 혜영이 김치 만들어 줘야 하는데'라고 말씀하신다"고 밝혀 이혜영을 뭉클하게 했다. 감동한 이혜영은 "(얘가) 세 번은 결혼했어야 하는데"라며 "이 사랑스러움을 많은 남자들이 나눴어야 되는데"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr