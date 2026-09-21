그룹 쥬얼리 출신 이지현이 틈틈히 안무 연습을 하는 모습이다. / 사진=유튜브 채널 '현생모드퀸지현' 캡처

그룹 쥬얼리가 최근 '불후의 명곡'을 통해 완전체 무대를 선보였다. / 사진=유튜브 채널 '현생모드퀸지현' 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용실에서도 틈틈히 안무 연습을 이어가며 완전체 무대를 향한 열정을 보여줬다.최근 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '쥬얼리와 현생 그 사이, 대환장 그날의 기록'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 쥬얼리가 최근 '불후의 명곡'에서 선보인 완전체 무대를 준비하는 과정이 담겼다.이지현은 무대를 준비하는 동안 안무로 인해 부담을 느꼈다고 털어놨다. 특히 자신이 활동하지 않았던 시기에 발표된 노래 'One More Time'의 안무를 익히는 데 어려움을 겪었다.이지현이 서인영, 박정아, 조민아와 함께 호흡을 맞추는 안무 연습 영상도 공개됐다. 이들은 굽 높은 구두까지 신은 채 안무와 동선을 점검하며 무대의 완성도를 높였다.현재 미용실을 운영 중인 이지현은 일터에서도 연습을 멈추지 않았다. 그는 미용실 샴푸 공간에서 휴대전화로 영상을 확인하며 동작을 익혔다. 업무 중 잠시 시간이 날 때마다 틈틈이 안무를 되짚으며 무대를 준비했다.무대 당일에는 긴장한 나머지 리허설 도중 실수하기도 했다. 그러나 본무대에서는 안무를 한 차례도 틀리지 않으며 노력의 결실을 보였다. 공연을 마친 뒤 서인영은 "지현 언니 하나도 안 틀렸다"고 칭찬했다.한편 이지현은 2013년 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2016년 이혼했다. 이듬해 재혼 소식을 알렸지만 3년 만에 다시 파경을 맞았다. 최근에는 방송 활동을 이어가는 동시에 미용실을 운영하며 미용사로서 새로운 도전에 나서 응원을 받고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr