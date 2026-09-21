오는 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'에서 구교환은 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 지닌 취업준비생 석환을 연기한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

오는 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'에서 구교환은 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 지닌 취업준비생 석환을 연기한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

오는 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'에서 구교환은 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 지닌 취업준비생 석환을 연기한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

죽어도 72시간이면 다시 살아나지만 구교환의 가장 큰 고민은 취업이다.오는 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'에서 구교환은 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 지닌 취업준비생 석환을 연기한다. 죽을 때마다 신체 능력까지 강해지는 인물이지만 정작 그가 원하는 건 첫 월급을 받는 평범한 직장인의 삶이다.석환은 근거 없는 자신감 하나로 계속해서 취업에 도전한다. 바른말을 참지 못하는 성격 탓에 면접에서는 번번이 고배를 마시지만 동생 예린(김시아)과 모의 면접을 하며 다음 기회를 준비한다.상황은 자신에게 부활 능력이 있다는 사실을 알게 되면서 달라진다. 석환은 부활을 반복할수록 신체 능력이 강해지고 머리카락까지 붉게 변한다. 동시에 타인의 마음을 조종하는 능력을 가진 블랙(신승호)의 표적이 되면서 추격에 휘말린다.목숨이 오가는 상황에서도 석환의 관심사는 예상 밖의 곳으로 향한다. 차량에 쫓기는 상황에서 자신의 머리카락이 빨갛게 변한 것을 확인한 뒤 떡볶이부터 떠올리는 식이다.초능력을 얻은 뒤에도 일상은 크게 달라지지 않는다. 동생 예린과 라면 물의 양을 두고 티격태격하고, 첫 월급을 받으면 가족에게 꽃등심을 사주고 동생의 학비에도 보태고 싶어 한다.죽어도 다시 살아나는 능력과 취업조차 마음대로 되지 않는 현실을 한 인물 안에 붙인 셈이다. 거창한 사명보다 취업과 월급, 가족을 먼저 생각하는 석환의 설정이 기존 히어로물과 다른 지점이다.'부활남: 더 레드'는 취업준비생 석환이 자신에게 부활 능력이 있다는 사실을 알게 된 뒤 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 구교환을 비롯해 신승호, 강기영, 김시아 등이 출연하며 오는 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr