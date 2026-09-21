배우 공효진이 행사에 참석해 미소를 보이고 있다. / 사진=공효진 SNS

사진=공효진 SNS

배우 공효진이 자신의 몸무게를 바로잡았다.공효진은 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "저는 44kg 아니고 53kg이에요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 공효진이 분홍색 민소매 원피스에 버킷햇을 착용한 채 녹음을 바라보고 있는 모습. 특히 그는 마른 몸매 탓에 저체중 오해를 많이 받은 듯 자신의 몸무게를 직접 밝히며 정정해 눈길을 끌었다.한편 공효진은 최근까지 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연했다. 작품은 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 다뤘다. 공효진은 극 중 딸을 둔 엄마이자 킬러 유보나 역으로 분했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr