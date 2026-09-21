배우 공효진이 행사에 참석해 미소를 보이고 있다. / 사진=공효진 SNS
배우 공효진이 행사에 참석해 미소를 보이고 있다. / 사진=공효진 SNS
배우 공효진이 자신의 몸무게를 바로잡았다.

공효진은 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "저는 44kg 아니고 53kg이에요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 공효진이 분홍색 민소매 원피스에 버킷햇을 착용한 채 녹음을 바라보고 있는 모습. 특히 그는 마른 몸매 탓에 저체중 오해를 많이 받은 듯 자신의 몸무게를 직접 밝히며 정정해 눈길을 끌었다.
사진=공효진 SNS
사진=공효진 SNS
한편 공효진은 최근까지 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연했다. 작품은 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 다뤘다. 공효진은 극 중 딸을 둔 엄마이자 킬러 유보나 역으로 분했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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