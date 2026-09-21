방송인 이영자가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

방송인 이영자가 노량진 수산시장을 찾았다가 뜻밖의 혹평을 들었다. / 사진=유튜브 채널 '이영자 TV' 캡처

방송인 이영자가 자신을 알아보지 못한 어르신으로부터 면전에서 혹평을 들었다.20일 유튜브 채널 '이영자 TV'에는 '이영자 가장 먼저 가을을 맛보는 법, 정이 넘치는 노량진 수산시장 나들이’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이영자가 노량진 수산시장을 방문해 제철 수산물을 맛보고 시민들과 이야기를 나누는 모습이 담겼다.이영자는 시장을 둘러보던 중 한 80대 어르신과 대화를 시작했다. 이영자를 유심히 바라보던 어르신은 "꼭 이영자 같다. 그런데 이영자보다 예쁘다"고 말했다. 실제 이영자라는 사실을 알아 차리지 못한 것이다.이어 평소 이영자에 대해 어떻게 생각하는지 묻자 예상치 못한 혹평이 쏟아졌다. 어르신은 "나는 안 좋아한다. 이영자는 너무 밥맛이다. 잘난 척해서 그렇다"며 당사자의 면전에서 솔직한 생각을 밝혔다.뜻밖의 독설을 들은 이영자는 불쾌한 기색 없이 웃음을 터뜨렸다. 이영자는 자신의 정체를 숨긴 채 "처음부터 이영자를 밥맛 떨어져 하지는 않았을 것 아니냐. 언제부터 그랬느냐"고 이유를 물었다. 이에 어르신은 "전현무랑 여럿이 출연하는 방송에서 너무 잘난 척하더라"고 답했다.그러던 중 한 시민이 이영자를 알아보고 반갑게 인사하면서 그의 정체가 드러났다. 뒤늦게 상황을 파악한 어르신은 당황한 모습을 보였고, 이영자는 인사를 건넨 뒤 황급히 자리를 떠났다. 제작진은 자막을 통해 촬영 이후 어르신에게 상황을 설명하고 오해를 풀었다고 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr