20일 '냉장고를 부탁해'가 방송됐다. / 사진=JTBC

20일 '냉장고를 부탁해'가 방송됐다. / 사진=JTBC

20일 '냉장고를 부탁해'가 방송됐다. / 사진=JTBC

권성준, 윤남노 셰프가 시청률 3.8%를 넘으면 삭발하겠다는 공약을 내걸었다.지난 20일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서는 한가위를 맞아 셰프 권성준과 윤남노의 냉장고가 공개됐다.이날 김성주는 두 사람을 '초특급 게스트'라고 소개했다. 그러나 지난주 게스트가 배우 손예진이었던 만큼 셰프들은 권성준과 윤남노의 등장에 장난 섞인 아쉬움을 나타냈다. 샘킴은 "우리가 나왔어도 똑같이 떨어지지만, 솔직히 급이 좀 떨어진다"고 말했고, 안정환은 "게스트 펑크가 아니다"라고 수습했다. 최현석 역시 "내가 55살인데 오래 살고 볼 일"이라고 덧붙였다.권성준은 '2년 만에 컴백한 남자 배우'라는 설정으로 등장해 시계를 자랑하는 등 상황극을 이어갔다. 그는 "드라마 홍보차 나왔다"고 너스레를 떨었고, 목표 시청률로 3.8%를 제시했다.이에 안정환이 시청률 공약을 제안하자 김풍은 "삭발하면 시청률이 오른다"고 말했다. 김성주 역시 두 사람의 동반 삭발을 제안했다.처음에는 권성준이 "전 안 할 것"이라며 거절했지만, 윤남노가 먼저 공약을 받아들였다. 이후 윤남노는 "빼지 말라. 3.8% 이상 나오면 저는 밀겠다"고 선언해 웃음을 안겼다. 결국 권성준도 "우리는 하나니까"라며 동반 삭발에 동의했다.방송 말미에는 배우 주상욱과 채정안이 출연하는 다음 주 예고편도 공개됐다.영상에서 주상욱은 회장님 콘셉트로 등장했다. 셰프들은 "회장님 심기를 절대 거스르면 안 된다", "언제나 건강하셔야 한다"며 상황극을 펼쳤고, 주상욱 역시 자연스럽게 이에 맞장구쳤다.평소 낚시를 즐기는 주상욱은 자신이 잡았던 대어에 대해서도 이야기했다. 그는 "1m 10cm, 한 58kg"이라고 설명했다. 채정안은 주상욱에게 "부자상 느낌이 있다"고 말한 뒤 "그때 죽였어야 했다"며 과거 함께 출연한 작품 속 관계를 언급해 웃음을 안겼다.주상욱 역시 시청률 공약을 내걸었다. 그는 "5% 넘으면 제가 냉장고 한 대 쏘겠다"고 약속한 데 이어 "7% 넘으면 제가 해외 포상을 쏘겠다"고 밝혔다. 이에 셰프들은 환호했고, 최현석은 "팔 자를 생각들 하고 해"라고 반응해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr