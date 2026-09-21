사진=김나영 유튜브

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방송인 김나영이 시아버지에게 합가 제안을 거절당했다.20일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '며느리 김나영과 시아버지의 데이트♥ 방이동 그냥 걸었어'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 마이큐의 아버지를 만나 "아버지랑 데이트하려고 아버지 동네로 왔다"고 말했다. 시아버지는 "오늘 또 즐겁게 데이트해 봅시다"라며 반갑게 화답했다. 두 사람은 함께 거리를 걷고 카페를 찾으며 이야기를 나눴다.시아버지는 김나영에게 선물 받은 명품 브랜드 신발을 신고 등장했다. 그는 "나영이가 선물해 준 것"이라고 자랑했다. 며느리와 데이트에 나선 소감으로는 "보통 며느리하고 시아버지가 데이트할 일이 없지 않나. 며느리가 시아버지를 사랑하는 마음으로 하니 얼마나 좋냐"고 말했다.김나영이 자신에게 어울리는 계절을 묻자 시아버지는 "나영이는 봄이지"라고 답했다. 이어 "감사하는 마음으로 살아라. 특히 부부가 엄청 사랑해야 한다"고 조언했다.그는 아내를 향한 변함없는 애정도 전했다. 시아버지는 "다른 건 자신이 없는데 평생 한 번도 아내를 사랑하는 걸 잊어본 적이 없다"고 밝혔다. 이어 "뒤태가 할머니지 않나. 처지고 주름도 많고 그런데 그것도 귀엽다"고 말했고, 김나영은 "두 분이 아직도 손 붙잡고 산다"고 덧붙였다.김나영은 "같이 살까요?"라고 합가를 제안하기도 했다. 그러나 시아버지는 "나는 그건 싫다. 불편하다"고 즉답해 웃음을 자아냈다. 시아버지는 김나영 덕분에 심심한 삶에 변화가 생겼다고 말하면서도, 대가족 여행에 대해서는 "없다"며 선을 그었다.제작진은 김나영과 마이큐의 결혼 1주년이 한 달 앞으로 다가왔다고 언급했다. 시아버지는 "나는 10년 된 것 같다. 새롭지 않다. 오래전부터 식구였던 것 같다"고 말했다. 또 "너무 잘 어우러졌다. 낯섦이 없었다. 나영이도 노력해서 그런 것 같다"고 며느리를 향한 고마움을 전했다.제작진은 "며느리가 전화해서 '마이큐한테 서운하다'고 하면 어떻게 할 거냐"고 물었다. 이에 시아버지는 "무조건 나영이 편을 들 거다. 아주 특별한 남자 빼고는 보통 남편이 잘못한다"는 말로 며느리 사랑을 드러냈다.한편 김나영은 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어왔으며, 4년 교제 끝에 지난해 10월 부부가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr