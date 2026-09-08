배우 황정음이 '노브라 논란' 이후 비키니 차림의 여름휴가 사진을 공개했다. / 사진=SNS

배우 황정음이 '노브라 논란' 이후 비키니 차림의 여름휴가 사진을 공개했다. / 사진=황정음 유튜브 채널

배우 황정음이 '노브라 논란' 이후 비키니 차림의 여름휴가 사진을 공개했다.황정음은 8일 자신의 SNS에 "우리의 2026 여름"이라는 글과 함께 여름 동안 촬영한 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 사진에는 두 아들과 함께 휴가를 즐긴 황정음의 모습이 담겼다. 바다와 산 등 여러 여행지를 찾은 그는 아이들과 나란히 풍경을 바라보거나 휴양지에서 여유로운 시간을 보냈다.특히 핫핑크 비키니를 입고 바다를 바라보는 황정음의 모습이 눈길을 끌었다. 뒤돌아선 채 포즈를 취한 황정음은 군살 없는 몸매와 선명한 등 근육을 드러냈다. 또 다른 사진에서는 노란색 비키니 위에 흰색 티셔츠를 걸치고 밝게 웃었다.화이트 블라우스와 체크 셔츠 등 비교적 편안한 여행 패션도 선보였다. 황정음은 화장기 옅은 얼굴과 자연스럽게 묶은 머리로 휴가를 즐기는 모습을 공개했다.최근 의상을 둘러싼 때아닌 논란에 휩싸였던 만큼 이번 사진에도 관심이 이어졌다. 황정음은 지난달 26일 자신의 유튜브 채널에 동료 배우들과 만난 모습을 담은 영상을 공개한 뒤 일부 온라인상에서 이른바 '노브라 논란'에 휩싸였다.당시 영상 속 황정음이 민소매 상의를 입은 모습을 두고 속옷을 착용하지 않은 것 아니냐는 추측이 나왔다. 그러나 영상에서는 황정음이 상의 안에 속옷을 착용한 모습이 확인돼 단순 해프닝에 그쳤다.이후 황정음은 별다른 대응 없이 SNS와 유튜브 활동을 이어왔다. 이번에는 비키니를 입고 두 아들과 보낸 여름 일상을 공개하며 근황을 전했다.1984년생인 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀다. 두 사람은 한 차례 파경 위기를 겪은 뒤 재결합했으나 지난해 5월 이혼했다. 현재 황정음은 두 아들을 양육하며 유튜브 등을 통해 대중과 소통하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr