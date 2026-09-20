사진=MBN 예능 '디스 이즈 현무로드'

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'현무로드' 이준이 3박 4일 해외여행을 앞두고 백팩 하나만 챙긴 모습으로 놀라움을 안겼다.20일 첫 방송된 MBN 예능 '디스 이즈 현무로드'(이하 '현무로드')에서는 전현무가 베트남 다낭으로 떠난 가운데, 이준이 여행 중간 합류하는 모습이 그려졌다.이날 이준은 큰 캐리어 없이 작은 백팩 하나만 멘 채 등장했다. 전현무는 단출한 이준의 차림에 "왓츠 인 마이 백을 한번 해보자"며 즉석 가방 검사를 시작했다.백팩 안에는 같은 디자인의 흰색 면 티셔츠 세 장이 들어 있었다. 3박 4일 일정에 준비한 속옷은 팬티 한 장뿐이었다. 갈아입을 바지도 따로 챙기지 않았으며, 이준은 여행 당일 입고 온 바지 한 벌로 일정을 소화할 계획이라고 밝혔다.전현무는 예상보다 간소한 짐에 당황했다. 그는 이준을 향해 "기안84 같다"고 말하며 최소한의 짐으로 여행을 떠나는 기안84를 떠올렸다. 이준은 여분의 바지를 준비하지 않은 이유를 묻자 "제가 하체에는 땀이 안 난다"고 답해 웃음을 자아냈다.이준은 짐뿐 아니라 여행 방식에서도 독특한 면모를 보였다. 그는 "랜선 여행을 많이 한다. 평소에는 계획적인데 유일하게 여행할 때 계획 안 한다"고 밝혔다. 여행 전 정보를 찾아보지만 정작 현지에서는 일정에 얽매이지 않는다는 설명이다.친구나 연인과 떠난 여행에서 갈등을 겪었던 경험도 털어놨다. 이준은 "친구들이나 연인하고 가거나 하면 싸운 적이 많다. 그래서 여행에 노이로제가 있다"고 고백했다. 이어 "여행 간다고 하면 같이 간 사람이 즐거웠으면 좋겠다"고 덧붙였다.이준은 현지 문화와 일상을 경험하는 여행을 선호한다고 했다. 그는 "현지 문화를 경험해보고 나라에 대해 알고 싶다. 현지화되면 될수록 재밌는 것 같다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr