사진=텐아시아DB

사진=혜리 유튜브

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혜리가 오랜 시간 이어온 기부와 이를 공개하게 된 이유를 밝혔다.18일 유튜브 채널 '혜리'에는 '재밌는 사람만이 살아남을 수 있는 이 바닥'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 혜리는 배우 박경혜, 제작진과 대화를 나누던 중 "제가 인류애를 좀 충전시켜 드릴까요?"라며 파일철을 꺼냈다. 그 안에는 혜리가 후원한 곳에서 받은 편지들이 담겨 있었다.혜리는 "제가 사회생활을 16년 정도 하지 않았나. 그 정도 하다 보면 인류애가 박살나는 타이밍이 몇 번 있다"고 말했다. 그는 그럴 때마다 편지를 보며 마음을 다잡았다고 전했다.혜리는 "기부를 하면 어떤 분들에게 어떻게 쓰였는지 보내주신다. 그분들이 보내준 편지"라고 설명했다. 편지에는 후원을 받는 이들이 어떤 생활을 하고 있는지, 어디가 아픈지, 어떤 이유로 도움을 필요로 하는지 등이 적혀 있다고 했다.그는 "구체적인 사례를 소개할 수는 없지만 자랑하고 싶었다"고 말했다. 특히 연세가 많은 이들이 직접 쓴 편지를 볼 때면 자신의 할머니 생각이 난다고 덧붙였다. 박경혜는 편지를 읽은 뒤 "너무 예쁘게 써주셨다"며 울컥한 모습을 보였다.혜리는 그동안 기부 사실을 알리지 않았다고 밝혔다. 그는 "내가 기부했다고 말하는 게 생색내는 느낌도 들고 부끄러운 느낌이 들어서 말하지 않는 게 좋지 않을까 생각했다"고 털어놨다.생각을 바꾼 계기도 설명했다. 혜리는 "이분들이 이후에 전해주시는 마음들이 내 마음을 더 커지게 했다"며 "그것을 같이 나누면 더 나을 것 같다는 생각이 들었다"고 말했다.또 "진짜 도움을 받으셨다고 감사를 전하는 편지인데 내가 훨씬 더 큰 걸 얻은 느낌"이라며 "뭘 어떻게 해도 채워지지 않았던 것이 오히려 나눠서 더 채워지는 느낌"이라고 했다.한편 혜리는 2010년 그룹 걸스데이 멤버로 데뷔했으며 공개된 기부액만 최소 6억원 이상인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr