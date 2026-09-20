'식스센스: B사이드' 2회에 26년째 우정을 이어온 채정안과 이지혜가 출연한다./사진제공=tvN

'식스센스: B사이드' 2회에 26년째 우정을 이어온 채정안과 이지혜가 출연한다./사진제공=tvN

유재석이 메인 진행을 맡은 '식스센스: B사이드'에 26년 지기 채정안과 이지혜가 게스트로 출연한다.20일 방송되는 tvN '식스센스: B사이드' 2회에서는 채정안과 이지혜가 게스트로 나서 '미'에 진심인 사장들 가운데 가짜를 찾아 나선다. 앞서 방송된 1회는 타깃 시청률에서 케이블 및 종편, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 전국과 수도권 기준 1위를 기록했다.채정안과 이지혜는 2000년 방송국 화장실에서 처음 만난 일화를 꺼낸다. 당시 만남을 계기로 인연을 맺은 두 사람은 26년째 우정을 이어오고 있다. 채정안은 과거 이지혜에게 웃음 경쟁심을 느꼈다고 털어놓는다. 다른 사람이 웃기는 것을 견제하는 스타일이었다는 그는 이지혜의 입담만큼은 인정했다고 회상한다.두 사람의 엉뚱한 면모도 이어진다. 채정안은 환경부담금을 '영치금'이라고 잘못 말하는가 하면, 이지혜는 질문과 다른 답변을 내놓는다. 가짜가 한 곳뿐인 상황에서도 이지혜는 최종 선택을 앞두고 "저는 두 군데가 거짓 같다"고 말한다.비비와 이지혜의 만남도 그려진다. 비비는 과거 드라마에서 울면서 웃는 연기로 화제를 모은 이지혜의 영상을 본 뒤 그의 외모에 감탄한다. 이어 예상치 못한 한마디를 건네 이지혜의 마음을 사로잡는다.'식스센스: B사이드'는 방송 전부터 정철민 PD의 참여를 둘러싸고 논란이 일었다. 정 PD는 지난해 8월 서울 마포구 상암동에서 열린 회식 이후 후배 제작진 A씨에게 원치 않는 신체 접촉을 한 혐의로 고소됐다.경찰은 증거 불충분 등을 이유로 불송치 결정을 내렸지만, A씨 측이 이의를 신청한 뒤 검찰의 추가 수사를 거쳐 지난 2월 강제추행 혐의로 기소됐다. 정 PD 측은 재판에서 신체 접촉 사실 일부를 인정하면서도 추행의 고의는 없었다는 취지로 혐의를 부인했다. 이런 상황에서 정 PD가 새 시즌에 CP로 참여한다는 사실이 알려지자 피해자 측은 반발했다. 그럼에도 제작은 예정대로 진행됐고 '식스센스: B사이드'라는 이름으로 시청자들과 만나게 됐다.채정안과 이지혜가 출연하는 '식스센스: B사이드' 2회는 20일 오후 7시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr