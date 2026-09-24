그룹사운드 잔나비가 지난해의 뜨거운 기억을 안고 ATA 페스티벌을 다시 찾았다. 잔나비는 가을밤과 꼭 맞는 대표곡으로 관객들의 떼창을 끌어내겠다는 각오를 밝혔다.
잔나비는 20일 서울 상암동 난지한강공원에서 열린 '2026 아시아 톱 아티스트 페스티벌'(ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 'ATA 페스티벌') 무대에 올랐다.
무대를 앞두고 만난 잔나비는 "지난해에도 ATA 페스티벌에 왔는데, 관객분들이 정말 최고여서 기억에 남았다. 그래서 올해도 찾아왔다"며 "뒤에서 기다리고 있는데 함성이 지난해보다 더 큰 것 같다. 정말 기대된다"고 출연 소감을 밝혔다.
지난해 ATA 페스티벌에서 잔나비의 무대는 폭발적인 반응을 얻었다. 최정훈은 "한 해에 몇 번 없는 공연이라고 생각할 정도로 뜨거웠다"며 "공연이 너무 좋아서 무대 앞 모니터를 들고 뛰었던 기억도 난다"고 당시를 떠올렸다.
잔나비는 페스티벌에서 처음 만나는 관객까지 자연스럽게 뛰고 노래하게 만드는 팀으로 꼽힌다. 이에 대해 최정훈은 "공연이 재미있는 건 관객분들이 준비돼 있기 때문"이라며 "저희는 그 위에서 어떻게 하면 재미있게 놀 수 있을지만 궁리한다. 그러다 보니 시너지가 생기는 것 같다"고 말했다. 올해 첫 아시아 투어를 마치고 국내 페스티벌 무대로 돌아온 소감도 전했다. 멤버들은 "집에 돌아왔다. 고향에 돌아온 기분"이라고 표현했다.
잔나비는 이날 가장 기대되는 떼창 곡으로 '가을밤에 든 생각'을 꼽았다. 멤버들은 "지금 딱 제철인 노래"라며 한 소절을 직접 불러 늦여름 밤의 분위기를 더했다.
잔나비에게 페스티벌이란 무엇이냐는 질문에는 "또 하나의 인생"이라는 답이 돌아왔다. 이들은 무대에 오르기 직전 "오늘도 지난해처럼 새로운 역사를 한번 써보겠다"고 각오를 다졌다.
한편, 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 'ATA 페스티벌'은 음악을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션을 아우르는 종합 K컬처 플랫폼으로 19일과 20일 양일간 열렸다.
첫날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 카더가든, 루시, &TEAM(앤팀), 씨엔블루가 무대를 달군 데 이어, 둘째 날에는 잔나비를 비롯해 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 이무진, 알파드라이브원, 킥플립, 에이티즈 등이 라인업을 채우며 피날레를 장식했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
잔나비는 20일 서울 상암동 난지한강공원에서 열린 '2026 아시아 톱 아티스트 페스티벌'(ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 'ATA 페스티벌') 무대에 올랐다.
무대를 앞두고 만난 잔나비는 "지난해에도 ATA 페스티벌에 왔는데, 관객분들이 정말 최고여서 기억에 남았다. 그래서 올해도 찾아왔다"며 "뒤에서 기다리고 있는데 함성이 지난해보다 더 큰 것 같다. 정말 기대된다"고 출연 소감을 밝혔다.
지난해 ATA 페스티벌에서 잔나비의 무대는 폭발적인 반응을 얻었다. 최정훈은 "한 해에 몇 번 없는 공연이라고 생각할 정도로 뜨거웠다"며 "공연이 너무 좋아서 무대 앞 모니터를 들고 뛰었던 기억도 난다"고 당시를 떠올렸다.
잔나비는 페스티벌에서 처음 만나는 관객까지 자연스럽게 뛰고 노래하게 만드는 팀으로 꼽힌다. 이에 대해 최정훈은 "공연이 재미있는 건 관객분들이 준비돼 있기 때문"이라며 "저희는 그 위에서 어떻게 하면 재미있게 놀 수 있을지만 궁리한다. 그러다 보니 시너지가 생기는 것 같다"고 말했다. 올해 첫 아시아 투어를 마치고 국내 페스티벌 무대로 돌아온 소감도 전했다. 멤버들은 "집에 돌아왔다. 고향에 돌아온 기분"이라고 표현했다.
잔나비는 이날 가장 기대되는 떼창 곡으로 '가을밤에 든 생각'을 꼽았다. 멤버들은 "지금 딱 제철인 노래"라며 한 소절을 직접 불러 늦여름 밤의 분위기를 더했다.
잔나비에게 페스티벌이란 무엇이냐는 질문에는 "또 하나의 인생"이라는 답이 돌아왔다. 이들은 무대에 오르기 직전 "오늘도 지난해처럼 새로운 역사를 한번 써보겠다"고 각오를 다졌다.
한편, 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 'ATA 페스티벌'은 음악을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션을 아우르는 종합 K컬처 플랫폼으로 19일과 20일 양일간 열렸다.
첫날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 카더가든, 루시, &TEAM(앤팀), 씨엔블루가 무대를 달군 데 이어, 둘째 날에는 잔나비를 비롯해 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 이무진, 알파드라이브원, 킥플립, 에이티즈 등이 라인업을 채우며 피날레를 장식했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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