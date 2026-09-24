'2026 ATA 페스티벌'에 출연한 잔나비 / 사진=이승현 기자 lsh87@

'2026 ATA 페스티벌'에 출연한 잔나비 / 사진=이승현 기자 lsh87@

그룹사운드 잔나비가 지난해의 뜨거운 기억을 안고 ATA 페스티벌을 다시 찾았다. 잔나비는 가을밤과 꼭 맞는 대표곡으로 관객들의 떼창을 끌어내겠다는 각오를 밝혔다.잔나비는 20일 서울 상암동 난지한강공원에서 열린 '2026 아시아 톱 아티스트 페스티벌'(ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 'ATA 페스티벌') 무대에 올랐다.무대를 앞두고 만난 잔나비는 "지난해에도 ATA 페스티벌에 왔는데, 관객분들이 정말 최고여서 기억에 남았다. 그래서 올해도 찾아왔다"며 "뒤에서 기다리고 있는데 함성이 지난해보다 더 큰 것 같다. 정말 기대된다"고 출연 소감을 밝혔다.지난해 ATA 페스티벌에서 잔나비의 무대는 폭발적인 반응을 얻었다. 최정훈은 "한 해에 몇 번 없는 공연이라고 생각할 정도로 뜨거웠다"며 "공연이 너무 좋아서 무대 앞 모니터를 들고 뛰었던 기억도 난다"고 당시를 떠올렸다.잔나비는 페스티벌에서 처음 만나는 관객까지 자연스럽게 뛰고 노래하게 만드는 팀으로 꼽힌다. 이에 대해 최정훈은 "공연이 재미있는 건 관객분들이 준비돼 있기 때문"이라며 "저희는 그 위에서 어떻게 하면 재미있게 놀 수 있을지만 궁리한다. 그러다 보니 시너지가 생기는 것 같다"고 말했다.올해 첫 아시아 투어를 마치고 국내 페스티벌 무대로 돌아온 소감도 전했다. 멤버들은 "집에 돌아왔다. 고향에 돌아온 기분"이라고 표현했다.잔나비는 이날 가장 기대되는 떼창 곡으로 '가을밤에 든 생각'을 꼽았다. 멤버들은 "지금 딱 제철인 노래"라며 한 소절을 직접 불러 늦여름 밤의 분위기를 더했다.잔나비에게 페스티벌이란 무엇이냐는 질문에는 "또 하나의 인생"이라는 답이 돌아왔다. 이들은 무대에 오르기 직전 "오늘도 지난해처럼 새로운 역사를 한번 써보겠다"고 각오를 다졌다.한편, 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 'ATA 페스티벌'은 음악을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션을 아우르는 종합 K컬처 플랫폼으로 19일과 20일 양일간 열렸다.첫날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 카더가든, 루시, &TEAM(앤팀), 씨엔블루가 무대를 달군 데 이어, 둘째 날에는 잔나비를 비롯해 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 이무진, 알파드라이브원, 킥플립, 에이티즈 등이 라인업을 채우며 피날레를 장식했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr