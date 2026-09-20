에이티즈·잔나비→최현욱까지 'BAD'에 푹 빠졌다…가슴 튕기기 쏟아진 'ATA 페스티벌' [ATA프렌즈][종합]

그룹 에이티즈가 'ATA 페스티벌'에서 에너지 가득한 무대를 선사했다./사진=텐아시아 DB, ATA페스티벌

가수 최예나가 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'을 뜨겁게 달궜다. / 사진=텐아시아DB

배우 최현욱이 'ATA 페스티벌'에서 관객들과 이야기를 나눴다. / 사진=텐아시아DB, ATA 페스티벌

밴드 데이브레이크가 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'에서 무대를 펼쳤다. / 사진=텐아시아DB

그룹 어반자카파가 'ATA 페스티벌'에서 감성적인 무대를 펼쳤다./ 사진=텐아시아DB

그룹 알파드라이브원이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'을 뜨겁게 달궜다. / 사진=텐아시아DB

가수 이무진이 'ATA 페스티벌'에서 에너지 가득한 무대를 펼쳤다./ 사진=텐아시아DB, ATA 페스티벌

그룹 킥플립이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026' 무대 중 히든 미션을 수행하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈가 'ATA 페스티벌'에서 에너지 가득한 무대를 선사했다./사진=텐아시아 DB, ATA페스티벌

그룹 에이티즈가 'ATA 페스티벌'에서 에너지 가득한 무대를 선사했다./사진=텐아시아 DB, ATA페스티벌

'2026 아시아 탑 아티스트 페스티벌(2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 ATA 페스티벌)'이 선선한 가을 날씨 속에서 성대하게 막을 내렸다. 밴드부터 힙합, 솔로 아티스트, 글로벌 그룹까지 장르를 넘나드는 무대가 꾸려졌고 배우 최현욱까지 참여하며 축제를 빛냈다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 'ATA 페스티벌' 두 번째 날이 열렸다. 이날 헤드라이너로 잔나비, 에이티즈를 비롯해 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립이 함께했다.첫번째 주자로 나선 밴드 드래곤포니(안태규, 권세혁, 고강훈)는 에너지 넘치는 무대로 난지한강공원을 뜨겁게 달궜다. 첫 순서였음에도 공연이 이어질수록 객석에서도 몸을 들썩이고 뛰어오르며 무대를 즐기는 관객들이 늘어났다. 보컬을 담당하고 있는 안태규는 관객들에게 적극적으로 공연을 즐겨달라고 당부했다. 그는 "다 내려놓고 다 같이 뛰고 노는 걸로 하자. 눈치 보는 사람이 가장 아쉬운 사람이 되는 거다. 놀러 왔으니 재미있게 즐기자"고 외쳤다.이어 "쭉 달려서 방방 뛰고 소리도 지르고 그런 시간을 보내자"고 말해 호응을 끌어냈다. 관객들 역시 환호와 함성으로 화답하며 드래곤포니와 함께 페스티벌의 분위기를 한껏 끌어올렸다.이후 가수 최예나가 깡마른 몸매에도 파워풀한 에너지로 무대를 가득 채웠다. 최예나는 대표곡 '캐치캐치'를 포함해 '네모네모', '굿모닝', '364', 'Lxxk 2 U(럭 투 유)' 등 총 여섯 곡을 부르며 관객들과 호흡했다.최예나는 "ATA 페스티벌은 처음이다. 오늘 날씨가 생각보다 더운데도 관객 분들이 뒤에서 뛰며 즐기는 모습을 보고 감동받았다"고 말했다. 이어 '캐치캐치'의 후렴구를 무반주로 부르자 관객들도 목소리를 보태며 호응했다.가수들의 공연 사이에는 배우 최현욱이 토크 무대에 올라 색다른 볼거릴를 만들었다. 최현욱은 자신이 출연했던 작품들에 대한 소개는 물론, 음악에 대한 애정을 보이며 폭넓은 대화를 이어갔다.특히 최현욱은 '내 사랑 내 곁에'를 시작으로 이문세의 '옛사랑', 봄여름가을겨울의 'Bravo, My Life!'까지 총 세 곡을 직접 불렀다. 그는 "차에서 정말 열심히 연습했다. 토크만 하면 너무 덥고 지루하실까 봐 준비했다"며 노래를 준비한 이유를 밝혔다. 무대를 앞두고는 "부끄러워서 맥주 한잔하고 오고 싶다"고 너스레를 떨었다.최현욱은 관객들의 요청에 춤까지 선보였다. 그는 이날 함께 ATA 페스티벌에 출연한 에이티즈의 'BAD'에 맞춰 가슴을 튕기는 포인트 안무를 소화했다.최현욱이 끌어올린 분위기는 밴드 데이브레이크(이원석, 김선일, 김장원, 정유종)가 이어 받았다. 이들은 특유의 청량한 음악과 탄탄한 라이브로 40분 동안 현장을 꽉 채웠다. 데이브레이크는 대표곡 '들었다 놨다'를 포함해 '푸르게', 'Drip_DA', 'Urban life style'을 차례로 선보였다.데이브레이크는 '좋다'와 'HOT FRESH'로 열기를 이어갔다. 이원석은 "뛰어"라고 외치거나 노래 가사를 직접 알려주는 등 끊임없이 관객과 소통했다. 관객들은 자리에서 뛰고 후렴구를 함께 부르며 화답했다. 이원석은 "저녁까지 안전하고 재밌게 공연을 즐겨달라. 모두 꽃길만 걸으시길"이라며 '꽃길만 걷게 해줄게'로 무대를 마무리했다.백스테이지에서부터 남다른 팀워크를 자랑한 그룹 어반자카파(조현아, 권순일, 박용인)는 노래 실력만큼이나 센스있는 입담을 자랑했다. 이들은 '그날에 우리', '서울밤', '목요일 밤', '그때의 나 그때의 우리', '널 사랑하지 않아' 등의 명곡을 선보였다.조현아는 '그때의 나 그때의 우리'를 소개하면서 "오늘 헤어질 사람 있냐"고 너스레를 떨었다. 이어 "짜증나는 커플들, 오늘 헤어지고 나중에 좋은 인연 만나라. 만남이 있으면 헤어짐이 있기 마련이다"라고 뛰어난 유머감각을 보였다.그룹 알파드라이브원은 'BORN DIRE'로 공연의 시작을 알렸다. 멤버들은 칼군무부터 아크로바틱 안무까지 펼치며 강렬한 인상을 남겼다. 'Cinnamon Shake'와 'Good Life'로 분위기를 바꿨다. 앞선 파워풀한 퍼포먼스와 대비되는 청량한 사운드로 30도를 웃도는 더위를 잊게 했다. 멤버들은 "팬들 덕분에 더 열심히 무대에 설 수 있었다"며 "호응을 잘해주셔서 감사하다"고 소감을 밝혔다.2년 연속 ATA에 참여한 이무진은 '신호등', '누구 없소', '뱁새', '에피소드', '청춘만화' 등 자신의 대표곡을 연이어 선보였다. 특유의 개성 있는 음색과 안정적인 라이브로 무대를 채우며 관객들의 떼창과 호응을 끌어냈다.이날 이무진의 어깨에는 ATA 페스티벌 슬로건이 자리했다. 그는 공연 내내 슬로건을 어깨에 걸친 채 무대를 누비며 관객들과 가까이에서 소통했다. 깜짝 선물은 마지막 곡에서 나왔다. 이무진은 자신의 어깨에 걸쳐져 있던 슬로건을 손에 든 뒤 "이거 던지면 닿을까요?"라고 물었고, 객석을 향해 힘껏 던졌다.지난해 데뷔한 그룹 킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)은 신인답지 않은 에너지 넘치는 무대를 선사했다. '라이브 명가' JYP엔터테인먼트 소속 보이그룹답게 숨소리까지 생생하게 들리는 라이브로 현장을 장악했다.킥플립은 'Electricity'와 'Gas on it'으로 공연을 시작했고, 이어 '특이점', '처음 불러보는 노래', '언젠가 태양은 폭발해'를 차례로 선보였다. 킥플립 특유의 통통 튀는 곡이 이어진 가운데, 멤버들은 관객들의 호응을 자연스럽게 유도했다.이무진에 이어 잔나비 역시 2년 연속 ATA와 함께했다. 잔나비는 '작전명 청-춘!', '사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요', '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만', '주저하는 연인들을 위해', '가을밤에 든 생각' 등 여러 명곡을 부르며 관객들과 호흡했다.끊임없이 관객들과 소통하던 잔나비는 뒷순서인 에이티즈를 언급하기도 했다. 최정훈은 "에이티즈를 진짜 좋아한다. 기타리스트 김도형은 최산한테 영감을 받아 운동을 하고 있다"고 말했다. 이에 김도형은 머리 위로 하트를 만들며 최산을 향한 팬심을 보였다.그룹 에이티즈(홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호)는 폭발적인 에너지로 'ATA 페스티벌'의 피날레를 장식했다. 마지막 순서로 무대에 오른 에이티즈는 'Adrenaline'과 'BOUNCY'로 무대를 시작했다. 첫 곡부터 힘 있는 안무와 흔들림 없는 라이브를 선보이자 오랜 시간 기다린 팬들은 아낌없는 함성으로 화답했다.이어 'NASA'와 'Ice On My Teeth'까지 연달아 선보였다. 무대가 끝난 후에는 히든 미션이 진행됐다. 멤버들은 팬들에게 전하고 싶은 마음을 다섯 글자로 표현한 뒤 애교까지 선보였고, 객석에서는 뜨거운 환호성이 터져 나왔다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로, 9월 19~20일 이틀간 펼쳐졌다. 첫째날인 19일에는 헤드라이너로 씨엔블루, 우즈를 비롯해 앤팀, 루시, 카더가든, 문상민, 다이나믹 듀오, 이오욱, 김수영, 하이파이유니콘이 무대를 꾸몄다.공연 외에도 행사장 곳곳에는 즐길 거리도 마련됐다. 'ATA 오락실'에서는 'ATA 무사 착륙 챌린지', '최애 타임 캐치', '우주선 해머게임' 등 참여형 이벤트가 펼쳐졌고, 직접 응원 깃발을 꾸미는 'FLAG YOUR ARTIST'도 운영됐다. F&B 공간과 네컷 포토부스, 공식 MD 부스 등도 관객들의 큰 호응을 얻었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr