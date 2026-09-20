이미지 크게보기 사진 = tvN ‘포핸즈’

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‘포핸즈’ 이준영이 9년 실종으로 기억상실을 연기했던 사실이 밝혀졌다.19일 방송된 tvN 토일드라마 ‘포핸즈’ 7회에서는 9년동안 실종됐던 최정요(이준영 분)가 지휘자로 돌아온 뒤 자신의 기억을 잃었다고 밝히는 모습이 그려졌다.최정요는 루카 도미니코라는 이름으로 지휘자 콩쿠르에서 우승했다. 9년 전 사라진 피아니스트 최정요라는 소문이 퍼졌지만, 그는 과거에 대한 질문을 거부하며 음악 이야기만 받았다.강비오(송강 분)는 최정요의 숙소를 찾아가 자신을 기억하지 못한다는 말에 실망했다. 다음 날 뉴스에서는 최정요가 9년 전 사고로 모든 기억을 잃었다는 인터뷰가 흘러나왔다.이 소식을 본 강지혜(윤세아 분)는 회의 중 갑자기 굳어졌다. 급히 회의를 멈추고 생각에 잠긴 모습이 이어지며 두 사람 사이에 숨겨진 사연을 암시했다.최정요가 강비오에게 협연을 제안하며 그를 무대로 이끌었다. 강비오는 과거 무대에서의 실수를 극복하지 못했다고 털어놨지만, 최정요는 슬럼프를 마주해야 한다고 다그쳤다.한편 기억상실을 연기하던 최정요는 자신을 도왔던 조현철(이명로 분)을 찾아갔다. 조현철이 “콩쿠르도 납치만 안됐으면 분명 1등했을텐데, 기억상실이라고 하고 다니는 이유가 뭐냐. 확 다 폭로해버리면 되잖아. 손가락을 부러뜨려줄까?”라고 답답해했다.이를 듣던 최정요는 “그럼 재미없잖아. 제일 무서운 게 매 맞을 때보다 기다리는 순간이 더 무서운 거 몰라?”라며 속내를 드러냈다.강지혜는 두 사람의 협연을 반대했지만 최정요가 강비오를 슬럼프에서 꺼내겠다고 설득하면서 마음을 바꿨다. 강비오 역시 최정요의 거듭된 설득 끝에 협연을 받아들였다.한편 최정요는 강지혜를 만났고, 기억이 아무것도 안 난다고 말했다. 그러면서 “혹시 저희 부모님에 대해서 알고 계신게 있냐”라고 물었고, 강지혜는 “정요 어머니는 네가 10살 때 콩쿠르장에서 뇌출혈로 돌아가셨다. 그날 신고한 게 나다. 얼마나 각별하겠냐”라며 속내를 드러내지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr