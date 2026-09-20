잔나비가 'ATA 페스티벌'에서 에너지 가득한 무대를 선사했다./사진=텐아시아 DB, ATA페스티벌

잔나비가 'ATA 페스티벌'에서 에너지 가득한 무대를 선사했다./사진=텐아시아 DB, ATA페스티벌

잔나비는 특유의 복고적인 감성과 서정적인 노랫말로 사랑받아온 밴드다. ‘주저하는 연인들을 위해’, ‘뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만’ 등 다수의 히트곡을 통해 자신들만의 음악 세계를 구축했다.

2년 연속 ATA를 찾은 잔나비가 후배 가수 에이티즈를 향한 애정을 보였다.잔나비는 20일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2회차를 맞은 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌') 무대에 올라 감성적이면서도 동시에 파워풀한 무대를 선사했다.이날 잔나비는 '작전명 청-춘!', '사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요', '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만', '주저하는 연인들을 위해', '가을밤에 든 생각' 등 여러 명곡을 부르며 관객들과 호흡했다.끊임없이 관객들과 소통하던 잔나비는 뒷순서인 에이티즈를 언급하기도 했다. 최정훈은 "에이티즈를 진짜 좋아한다. 기타리스트 김도형은 최산한테 영감을 받아 운동을 하고 있다"고 말했다. 이에 김도형은 머리 위로 하트를 만들며 최산을 향한 팬심을 보였다.최정훈은 오전부터 에이티즈를 기다린 팬덤 에이티니를 위해서도 고마움을 표현했다. 그는 "팬분들 힘들었을텐데 웃는 얼굴로 같이 놀아줘서 고맙다. 좋은 기억으로 남을 것같다"고 밝혔다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌이다. 첫째날인 19일에는 헤드라이너로 씨엔블루, 우즈를 비롯해 앤팀, 루시, 카더가든, 문상민, 다이나믹 듀오, 이오욱, 김수영, 하이파이유니콘이 무대를 꾸몄다. 둘째날인 20일에는 헤드라이너로 잔나비, 에이티즈를 비롯해 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립이 함께했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr