그룹 에이티즈가 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'에 참여했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈가 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'의 화려한 피날레를 장식했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈(홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호)가 폭발적인 에너지로 'ATA 페스티벌'의 피날레를 장식했다. 쩌렁쩌렁한 라이브와 강렬한 퍼포먼스로 오랫동안 무대를 기다린 팬들의 기대에 화답했다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')이 개최됐다. 이날 마지막 순서로 무대에 오른 에이티즈는 댄서들과 함께 넓은 무대를 빈틈없이 채웠다.에이티즈는 'Adrenaline'과 'BOUNCY'로 무대를 시작했다. 첫 곡부터 힘 있는 안무와 흔들림 없는 라이브를 선보이자 오랜 시간 기다린 팬들은 아낌없는 함성으로 화답했다. 산은 "날씨도 좋고 분위기도 좋은 만큼 제대로 놀아보겠다"고 말했다. 윤호는 "한강에는 자주 오는데 이곳에서 공연하는 것은 처음"이라고 소감을 밝혔다. 성화는 "이 열기를 우주까지 날려보겠다"고 외치며 분위기를 끌어올렸다.이어 'NASA'와 'Ice On My Teeth'까지 연달아 선보였다. 네 곡을 마친 멤버들은 온몸이 땀에 젖을 만큼 쉴 새 없이 무대를 몰아쳤다. 무대 중간에는 히든 미션도 진행됐다. 멤버들은 팬들에게 전하고 싶은 마음을 다섯 글자로 표현한 뒤 애교까지 선보였고, 객석에서는 뜨거운 환호성이 터져 나왔다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로 9월 19~20일 이틀간 개최됐다. 둘째 날에는 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈가 무대에 올랐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr