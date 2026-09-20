이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

심진화가 정형돈 덕에 독일 총기 난사를 피한 사연을 털어놨다.19일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 심진화가 출연해 김원효, 정형돈·한유라 부부와 독일을 여행했던 이야기를 들려줬다.당시 뮌헨에서는 맥주 축제가 열리고 있었다며 심진화는 “정형돈은 새로운 곳에 도착하면 화장실 먼저 가야 하는 사람이다”라고 운을 뗐다.이어 쇼핑몰 화장실을 이용하자고 제안했지만 정형돈이 숙소 화장실을 고집했던 상황을 설명하며 “그럼 시간이 얼마나 낭비되냐. 스트레스가 너무 많이 쌓였다”고 토로했다.심진화는 당시 정형돈을 향해 가졌던 불만도 털어놨다. “형돈 오빠 왜 이렇게 무슨 똥을 왜 저렇게 싸는 거야? 왜 여행 와서 사람한테 피해를 끼친 거야”라고 하소연했다.그런데 숙소로 돌아간 직후 심진화는 “숙소에 들어왔는데 그 순간 갑자기 밖에서 총소리가 들리더라”고 회상했다. 이어 “군중이 몰려오는 소리와 사람들의 고성이 막 들렸다. 구름떼 같은 사람들이 몰려서 막 달려가더라. 경찰까지 왔다”고 당시를 설명했다.심진화가 언급한 사건은 2016년 독일 뮌헨 총기 난사 사건이다.그날의 상황을 겪은 뒤 그는 “정형돈의 똥 때문에 우리가 산 것”이라며 “만약 정형돈이 화장실을 안 갔다면 우리는 그 사건 현장에 있었을 거다”고 강조했다.마지막으로 심진화는 정형돈에게 했던 말을 공개했다. “이제 마음껏 똥 싸”라고 했던 그는 정형돈을 두고 “정형돈은 우리의 생명의 은인”이라고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr