사진=tvN '식스센스'

사진=tvN '식스센스'

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'식스센스' 가수 이지혜가 채정안과 유쾌한 외모 칭찬을 주고받았다.20일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스')에서는 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 게스트 채정안, 이지혜와 함께 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 찾는 모습이 그려졌다.이날 채정안이 자신의 말실수를 수습하지 못해 웃음을 안겼다. 앞서 1회 방송에서 시민 100명을 섭외했던 일을 언급하던 채정안은 "'트루라이먼 쇼'네요"라고 말했고, 유재석은 "'트루먼 쇼'다"고 정정했다.채정안은 당황한 듯 "아이씨"라고 반응했다. 유재석은 "저는 웃음을 유발하는 특징을 세 가지로 분류하는데 그중에 정안 씨가 한 분이다. 보기만 해도 재밌다"고 말하며 채정안의 예능감을 칭찬했다.채정안은 "저는 이상한 병적인 게 있다. 내가 웃기고 싶단 생각을 많이 해서 남이 웃기면 많이 안 웃는다"고 솔직하게 밝혔다. 송은이가 "질투하는 스타일이냐"고 묻자 그는 "질투가 아니라 약간 혼자 경쟁한다"고 답했다.옆에 있던 이지혜는 "경쟁 좀 내려놔라"고 말했고, 채정안은 "사실 옛날에 너랑 경쟁했는데 네가 좀 더 잘하긴 한 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이지혜는 "얼굴은 언니가 많이 예쁘잖아"라고 화답했다.채정안은 "얼굴도 많이 따라왔다"고 이지혜의 달라진 분위기를 언급했다. 송은이는 이지혜의 예능감이 돋보였던 과거 영상도 꺼냈다. 비비는 영상을 보더니 "이게 언니냐. 이 영상 아는데 언니인지 몰랐다. 너무 젊어지셨다"고 놀랐다.비비는 현재의 이지혜를 향해 "이 사람의 딸 같다"고 표현했고, 이지혜는 "그럼 내가 태리냐"고 받아쳤다. 비비가 "너 나보다 동생이지?"라며 도발적으로 칭찬하자, 이지혜는 "나 비비 좋다. 마음에 들었다. 연락해야겠다"고 말해 웃음을 더했다.한편 이지혜는 지난해 개인 채널을 통해 실 리프팅 시술과 입술 문신, 인중 축소술 등을 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 인중 축소술을 결심한 이유에 대해 "콤플렉스라 줄이고 싶었다"고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr