사진=ns윤지 유튜브
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배우 김윤지가 기은세의 새집을 찾아 유럽 호텔을 떠올리게 하는 인테리어에 놀랐다.

20일 김윤지의 유튜브 채널에는 '엘라야 엄마 너 없이 행복한 거 진짜 아니야'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김윤지는 기은세의 새집을 방문했다. 현관에 들어선 그는 "저 미국에서 한국 온 줄 알았는데 여러분 사실 유럽이에요"라며 집 내부를 둘러봤다. 김윤지는 "미국보다 더 미국 같다", "여기 살고 싶다"고 연달아 말하며 감탄을 쏟아냈다.
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김윤지는 화장실을 보며 "이건 그냥 유럽에 있는 호텔 화장실 아니냐"고 했고, 창밖으로 펼쳐진 풍경을 가리키며 "한국에 이런 뷰가 있어? 서울에 유럽이 있다"고 말했다. 기은세가 "엄마 행복한 거 아니야?"라고 농담하자 김윤지는 "엄마 되게 아파. 좀 행복해"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

넓은 거실과 높은 층고, 마블 무늬의 타일 등을 본 김윤지는 고급 호텔 스위트룸을 연상케 한다고 표현했다. 집 안에 퍼진 향을 맡은 뒤에는 "비싼 호텔 갔을 때 나는 향이 난다. 집에서 나가기가 싫겠다"고 말했다. 기은세의 취향을 향해 "언니의 센스는 이길 사람이 없다"고 덧붙였다.
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기은세는 김윤지를 위해 직접 음식을 준비했다. 튀김과 여러 메뉴를 맛본 김윤지는 "한 번도 먹어보지 못한 맛"이라며 만족감을 나타냈다. 그는 "이렇게 밥을 해주는 건 너무 감동이다", "여기 가정집이 아니고 고급 호텔"이라고 말하며 식사를 이어갔다.

두 사람은 식사 후 대본 공부도 함께했다. 기은세는 요리를 하면서도 김윤지의 촬영을 챙겼고, 김윤지는 집에서 보내는 시간이 편안하다며 거듭 만족감을 드러냈다.

한편 기은세의 평창동 새집은 앞서 인테리어 공사 중 주차와 청소 관련 주민 불편이 제기돼 논란이 된 바 있다. 당시 소속사는 주민에게 사과하고 청소와 통행 불편 해소 조치를 했으며, 주변 정리도 이어가겠다고 밝혔다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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