사진=ns윤지 유튜브

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배우 김윤지가 기은세의 새집을 찾아 유럽 호텔을 떠올리게 하는 인테리어에 놀랐다.20일 김윤지의 유튜브 채널에는 '엘라야 엄마 너 없이 행복한 거 진짜 아니야'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김윤지는 기은세의 새집을 방문했다. 현관에 들어선 그는 "저 미국에서 한국 온 줄 알았는데 여러분 사실 유럽이에요"라며 집 내부를 둘러봤다. 김윤지는 "미국보다 더 미국 같다", "여기 살고 싶다"고 연달아 말하며 감탄을 쏟아냈다.김윤지는 화장실을 보며 "이건 그냥 유럽에 있는 호텔 화장실 아니냐"고 했고, 창밖으로 펼쳐진 풍경을 가리키며 "한국에 이런 뷰가 있어? 서울에 유럽이 있다"고 말했다. 기은세가 "엄마 행복한 거 아니야?"라고 농담하자 김윤지는 "엄마 되게 아파. 좀 행복해"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.넓은 거실과 높은 층고, 마블 무늬의 타일 등을 본 김윤지는 고급 호텔 스위트룸을 연상케 한다고 표현했다. 집 안에 퍼진 향을 맡은 뒤에는 "비싼 호텔 갔을 때 나는 향이 난다. 집에서 나가기가 싫겠다"고 말했다. 기은세의 취향을 향해 "언니의 센스는 이길 사람이 없다"고 덧붙였다.기은세는 김윤지를 위해 직접 음식을 준비했다. 튀김과 여러 메뉴를 맛본 김윤지는 "한 번도 먹어보지 못한 맛"이라며 만족감을 나타냈다. 그는 "이렇게 밥을 해주는 건 너무 감동이다", "여기 가정집이 아니고 고급 호텔"이라고 말하며 식사를 이어갔다.두 사람은 식사 후 대본 공부도 함께했다. 기은세는 요리를 하면서도 김윤지의 촬영을 챙겼고, 김윤지는 집에서 보내는 시간이 편안하다며 거듭 만족감을 드러냈다.한편 기은세의 평창동 새집은 앞서 인테리어 공사 중 주차와 청소 관련 주민 불편이 제기돼 논란이 된 바 있다. 당시 소속사는 주민에게 사과하고 청소와 통행 불편 해소 조치를 했으며, 주변 정리도 이어가겠다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr