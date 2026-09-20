이미지 크게보기 사진 = 백지영 유튜브 채널

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백지영 정석원 부부가 딸의 빠른 성장에 걱정하며 병원을 찾았다.19일 백지영 유튜브 채널에는 ‘한달에 1cm씩 큰다는 백지영 딸의 폭풍성장 비법 최초공개’ 영상이 공개됐다.백지영은 딸의 키가 154cm라며 “또래에 비해 성장이 엄청 빠르다”고 했다. “성조숙증이라는 진단명도 있고 하던데 너무 궁금했다”며 정확한 검사를 받고 싶었다고 밝혔다.정석원 역시 “하임이가 성장이 빠르다. 털이 많이 났다. 괜찮은 건가 싶기도 하다”고 걱정했다.백지영은 “7살 초반부터 한 달에 1cm씩 자라기 시작했다”며 “6개월 전부터 2차 성징이 눈에 보이기 시작했다. 발 사이즈가 240”이라고 설명했다.특히 백지영은 “키 걱정은 별로 안 한다. 근데 초경 때문에 걱정된다”고 했다. 정석원은 일주일에 3~4번 정도 자지러진다며 “코로나보다 더 아프다”는 딸의 표현도 언급했다.전문의는 하임 양이 급성장기에 접어들었지만 “성장 억제 대상은 아니다”라며 “잘 크고 있는 것 같다. 빠른 정상범위”라고 진단했다. “‘빠른’에 초점을 맞추지 마시고 정상이라는 것에 신경을 쓰시는 게 좋을 것 같다”고 조언했다.상담을 마친 백지영은 “조금 있었던 걱정마저 덜어낸 느낌”이라며 “조숙증은 아닌 것 같다는 느낌이 든다”고 안도했다조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr