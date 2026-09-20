사진=tvN '식스센스'

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'식스센스' 방송인 유재석이 집안일을 두고 아내 나경은에게 잔소리를 듣는다고 밝혔다.20일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스')에는 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 게스트 채정안, 이지혜와 함께 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 찾는 모습이 담겼다.이날 멤버들은 쌀 종류만 10가지에 달하는 쌀 전문 식당을 찾았다. 식사를 하던 중 유재석은 송은이가 고등어를 능숙하게 발라내는 모습을 보고 "은이 씨 고등어 잘 바르시네. 이 식당 딱 제 스타일이다"고 말했다.그는 "저는 정말 손 하나 까딱 안 하는 거 너무 좋아한다"고 덧붙였다. 송은이는 "알다마다 왜 모르겠냐"고 반응했고, 유재석은 "입만 나불거리는 거 좋아한다. 맨날 경은이한테 욕 먹는다"고 털어놨다.유재석의 말에 송은이는 "경은 씨가 고생이 많다"고 공감했다. 이지혜 역시 "나은이 엄마랑 저랑 절친이다"라며 나경은과의 친분을 드러냈다. 이지혜는 나경은의 첫째 딸 나은 양을 언급하며 자연스럽게 대화에 참여했다.송은이는 이지혜에게 "나경은 씨가 남편에 대한 어떤 애로사항을 얘기하냐"고 물었다. 이지혜는 "애로사항보다는 남편에 대한 리스펙트가 있고, 육아를 너무 잘한다"고 답했다.송은이가 유재석을 가리키며 "얘가요?"라고 되묻자 이지혜는 곧바로 "아니요. 나경은 씨가"라고 정정했다. 이어 "진짜 너무 잘 키웠다. 저도 도움을 많이 받았다"고 나경은의 육아를 칭찬했다.유재석은 아내에 대한 칭찬에 별다른 말 없이 이야기를 들었고, 출연진은 예상과 다른 답변에 웃음을 터뜨렸다. 유재석은 평소 방송에서도 가족의 일상을 가끔 언급해 왔지만, 나경은과 자녀들의 사생활은 공개하지 않는 편이다.한편 유재석과 나경은은 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr