그룹 에이티즈가 대표곡 'BAD'를 선보였다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈가 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'의 피날레를 장식했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈(홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호)가 강렬함과 청량함을 오가는 다채로운 무대로 'ATA 페스티벌'의 마지막 밤을 채웠다. 팬들은 응원봉을 흔들고 응원법을 외치며 뜨거운 열기를 더했다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')이 개최됐다. 이날 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비 등이 무대에 올랐으며 에이티즈가 마지막 순서를 맡았다. 에이티즈는 화려한 퍼포먼스와 탄탄한 라이브로 축제의 피날레를 장식했다.무대 초반 'Adrenaline', 'BOUNCY', 'NASA', 'Ice On My Teeth' 등 강렬한 곡을 선보였다면 '야간비행'에서는 분위기를 반전했다. 팬들은 잔잔한 선율에 맞춰 응원봉을 흔들었고 멤버들은 탄탄한 가창력으로 퍼포먼스뿐 아니라 보컬 실력까지 증명했다. 이어 청량한 사운드가 돋보이는 'WAVE'로 선선한 가을밤과 어우러지는 분위기를 완성했다.뜨거운 호응에 멤버들도 벅찬 마음을 표했다. 윤호는 "여러분이 호응을 잘해주셔서 괜히 뭉클하고 행복하다"고 말했다. 우영은 "우리 집에 가지 말까요?"라고 물으며 아쉬움을 나타냈다. 홍중은 다음 순서가 마지막이라고 알리면서도 "에이티즈는 마지막 곡이라고 해놓고 한 곡만 하지는 않는다"고 너스레를 떨었다.에이티즈는 팬들과 함께 구호를 외치며 공연의 마지막 구간을 시작했다. 'BAD'가 흘러나오자 객석에서는 힘찬 응원법이 이어졌고 산의 포인트 안무가 등장한 순간에는 폭발적인 함성이 터져 나왔다. 이어 '멋'과 'Say My Name'을 연달아 선보이며 열기를 이어갔다. 에이티즈는 마지막까지 강렬한 퍼포먼스로 넓은 무대를 채우며 축제의 대미를 화려하게 장식했다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로, 9월 19~20일 이틀간 개최됐다. 음악 공연을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션까지 아우르는 글로벌 문화 플랫폼을 지향한다. 다양한 체험 부스와 F&B 공간을 마련해 관객들이 하루 종일 머물며 K컬처를 경험할 수 있도록 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr