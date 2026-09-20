배우 유연석이 촬영 기간 체중 관리를 위해 좋아하는 맥주도 여러 잔 마시지 않는다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 유연석이 촬영 기간 체중 관리를 위해 좋아하는 맥주도 여러 잔 마시지 않는다고 밝혔다./사진=유연석 유튜브 채널 캡처

배우 유연석(42)이 촬영 기간 체중 관리를 위해 좋아하는 맥주도 여러 잔 마시지 않는다고 밝혔다.지난 19일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 '저 이만 퇴근하겠습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 퇴근 후 스탠딩바를 찾은 유연석의 모습이 담겼다. 유연석은 시원한 맥주를 한 모금 마신 뒤 "와"라며 만족감을 나타냈다. 안주를 곁들이면서는 "맥주랑 같이 먹으니까 딱 좋네"라고 말했다.스탠딩 바가 익숙하지 않다는 이야기도 꺼냈다. 유연석은 "약간 영해진 느낌이야. 왜냐하면 이런 스탠딩 바 와본 적이 없으니까"라며 "앉아 있는 게 중요하거든. 서 있는 거 힘들거든"이라고 너스레를 떨었다.촬영을 마친 뒤 집에서 즐기는 혼술 루틴도 소개했다. 유연석은 "나도 촬영 끝나고 딱 집에 오면 시원한 게 마시고 싶은데 다음 날을 생각하면 소주를 먹기에는 좀 외로워. 혼자 과자에 깡소주 먹으면 외로운 느낌이야"라고 이야기했다. 그는 "그래서 맥주 한 잔을 맛있게 먹는다"고 설명했다.안주에도 나름의 기준이 있었다. 유연석은 "치킨도 괜찮은데 헤비하니까 딱 과자 하나 해가지고 닭다리 스낵 몇 개에 한 캔 따라서 마신다"고 말했다. 칼로리가 높은 치킨 대신 가볍게 과자를 곁들이는 것.좋아하는 맥주도 촬영 기간에는 양을 조절한다고 했다. 유연석은 "촬영 중에는 맥주 여러 잔 먹으면 살찌니까 못 먹는 거지"라며 "여러 잔 먹으면 너무 좋지. 여러 잔 먹을 수 있긴하다"라고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr