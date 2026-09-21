이미지 크게보기 사진 = 배우 이서진이 김정은과 18년 전 이별 당시 심경이 재조명되고 있다 / 텐아시아DB

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘채널 십오야’

이서진이 18년 전 김정은과 결별한 뒤 홍콩에서 2달간 칩거했던 당시 상황이 재조명되고 있다.20일 유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’에는 ‘나보다 나를 더 잘 아는 찐친 김정은과 마라맛 수다 (+깜짝파티, 추억 토크)’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 김정은이 출연해 18년 전 결별 당시 속내를 털어놓은 것.2006년 말 SBS 드라마 ‘연인’에서 만난 김정은과 이서진은 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 공개 열애를 이어갔고, 해외에서 결혼 화보까지 촬영하면서 결혼설이 불거지기도 했다. 그러나 2008년 11월 약 2년간의 열애 끝에 결별했다.이서진은 당시 별도의 입장을 밝히지 않은 채 홍콩으로 출국했다. 김정은은 자신이 진행하던 SBS ‘김정은의 초콜릿’에서 이별 심경을 밝히며 눈물을 흘렸다. 2008년 3월에는 이서진이 ‘김정은의 초콜릿’ 첫 녹화에 특별 게스트로 나와 임재범의 ‘고해’를 불렀다. 김정은은 그의 노래를 들으며 결국 눈물을 보였다.18년이 지난 뒤 김정은은 당시 방송에서 결별을 언급했던 이유를 다시 꺼냈다.김정은은 “‘초콜릿’ 때는 그런 걸 남기고 싶지 않았는데 기자들이 밖에 많이 대기하고 있었다. 입장 표명을 안 하면 골치 아픈 상황이었다. 사실 말도 안 됐다. 도망가도 상관없고 안 말해도 상관없는데”라고 말했다.이어 “다른 게스트나 MC들이 언니 때문에 기다리는 게 엄청난 압박이었을 거다. 어떻게 보면 우리는 용기를 낸 거다. 숨지 않고 ‘나 때문에 많은 사람들이 기다리고 멈췄어? 오케이 정말 죄송합니다. 제가 다 해결할게요’ 하는 거다”라고 덧붙였다.당시 이서진의 측근은 한 매체를 통해 결별을 앞둔 이서진이 김정은의 이야기를 꺼낼 때마다 안타까운 표정을 지었다고 전했다. 이서진은 “지금 상황에서 내가 김정은과 헤어질 수 있겠는가”라고 말하곤 했다는 것이다.측근은 이서진이 결별을 결정한 것과 관련해 극복할 수 없는 문제가 있던 것으로 보인다면서, “헤어진 후 내가 연예계 생활을 계속할 수 있겠는가”, “은퇴를 생각해야 하는 상황이 올지도 모른다”면서 괴로운 심정을 털어놨다고 덧붙였다.이 측근은 “항간에 떠도는 소문보다는 두 사람 간의 문제가 가장 컸다. 남녀 문제는 두 사람 외에는 모르는 것 아니냐”며 다른 추측을 경계하기도 했다.이서진은 당시 별도의 입장을 밝히지 않고 홍콩으로 출국했다. 이후 2009년 8월 방송된 MBC 드라마 ‘혼’으로 돌아왔다.이서진은 2008년 김정은과 결별한 뒤 약 2개월간 홍콩에서 지냈다. 당시 그는 “한국 안 갈 생각하고 그때 한국 핸드폰도 안 켜놨다. 친구가 준 홍콩 핸드폰만 켜놨다. 두 달 좀 넘게 있었다”고 회상했다.이어 “서른 후반이 아니라 인생 전체 제일 큰 위기였다. (그때를 겪은 후) 항상 이민 갈 준비를 하게 된다. 급하게 가더라도 기반을 좀 찾을 수 있게”라고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr