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이미지 크게보기 사진 = 차오루 유튜브 채널 / 휴먼스토리 채널

그룹 EXID 혜린이 운영하는 타코집 매출이 월 1억 4천이라고 밝힌 가운데 운영 비결을 전했다.19일 차오루 유튜브 채널에는 “월매출 1억4천 사장님! EXID 혜린 모셔왔어요.. 알바도 정말 많이 했네”라는 제목의 영상이 게재됐다.혜린은 “요즘 N잡러다. 타코집 사장님도 하고 있고, 뮤지컬도 하고 있고 DJ도 하고 있고 노래도 만들고 있다”며 근황을 알렸다.타코집을 시작한 계기도 공개했다. 평소 자주 가던 타코집 대표와 인연을 맺었고, 안국에 좋은 자리가 나오면서 함께 가게를 열게 됐다고 설명했다.가게 운영에 대해서는 “직원은 그만둘 수 있지만, 사장이 그만두면 망하는 거다”라며 책임감을 드러냈다. 이어 “N잡러다 보니까 혼자서는 무리가 있다”며 함께 매장을 관리하는 사람이 있다고 밝혔다.직원들과의 관계도 언급했다. 혜린은 “직원들이 단합하는 분위기라서 힘든 게 있으면 의견도 많이 제시해 주고 아이디어도 많이 제시해 줘서 너무 좋다”고 밝혔다.타코집 운영과 관련해서는 “장소가 좋아야 하고, 본인이 생각했을 때 마진이 얼마 정도 남는지 조금 더 따져보는 것도 있어야 한다”고 말했다. 이어 “저는 요리 만드는 것도 좋아한다. 그래서 재미도 있어야 된다고 생각한다”고 덧붙였다.혜린은 여러 비용이 들어가는 현실을 짚으며 “도와달라”고 농담 섞인 말을 건넸다.EXID 활동 당시에는 생활비를 위해 여러 아르바이트에 나섰던 일도 소개했다.혜린은 지난 3월 타코집을 열었다. 앞서 8월 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’에 출연해 평균 월매출 1억4000만 원, 비용을 제외한 순수익 4000만 원을 공개한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr