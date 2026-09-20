그룹 82메이저가 데뷔 3년 만에 음악방송 첫 1위를 차지한 데 이어 신곡 무대를 통해 상승세를 이어갔다./사진=MBC 방송 화면 캡처

그룹 82메이저가 데뷔 3년 만에 음악방송 첫 1위를 차지한 데 이어 신곡 무대를 통해 상승세를 이어갔다./사진=MBC 방송 화면 캡처

그룹 82메이저가 데뷔 3년 만에 음악방송 첫 1위를 차지한 데 이어 신곡 무대를 통해 상승세를 이어갔다.82메이저(남성모, 박석준, 윤예찬, 조성일, 황성빈, 김도균)는 지난 19일 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)의 타이틀곡 'Like Fire'(라이크 파이어) 무대를 선보였다.이날 멤버들은 블랙 재킷과 데님 팬츠를 매치한 스타일링으로 무대에 올랐다. 워커와 붕대 등의 디테일을 더해 신곡의 거친 분위기를 강조했다.무대에서는 강렬한 신시사이저 사운드와 비트에 맞춰 칼군무를 펼쳤다. 빠른 동작 속에서도 보컬과 랩을 소화하며 '공연형 아이돌'의 강점을 살렸다. 곡의 분위기에 맞춘 표정 연기와 여유로운 무대 매너도 더했다.두 번째 싱글 'HEAT'는 상대에게 통제할 수 없을 정도로 끌리는 감정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Like Fire'는 전작 'Sign'(사인)의 서사를 이어받아 상대를 향한 감정이 걷잡을 수 없이 커지는 순간을 표현했다.이번 활동에서는 자체 최고 기록도 잇달아 경신했다. 'HEAT'는 초동 판매량 15만 장을 넘어섰으며 멜론 HOT 100에서 자체 최고 순위를 기록했다. 벅스 실시간 차트에서는 1위에 올랐다.음악방송에서도 성과를 냈다. 82메이저는 지난 9일 '쇼챔피언'에서 데뷔 3년 만에 처음으로 1위 트로피를 품에 안았다. '뮤직뱅크'에서도 1위 후보에 이름을 올리며 활동 범위를 넓혔다.82메이저는 다음 달 24일과 25일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 여섯 번째 단독 콘서트 '82CLUB : out of control'을 개최한다. 이어 20일 오후 3시 20분 방송되는 '인기가요'에 출연해 'Like Fire' 무대를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr