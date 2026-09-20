최현욱 /텐아시아 DB

최현욱 /텐아시아 DB

배우 최현욱이 싱그러운 청춘의 에너지를 발산하며 축제 현장을 밝혔다. 매 작품 흡인력 있는 연기로 스펙트럼을 넓혀온 그는 이번 무대에서도 특유의 자유롭고 풋풋한 매력으로 관객들을 사로잡았다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 열린 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌') 둘째 날, 최현욱은 토크 세션에 올라 관객들과 현장의 열기를 나눴다.이날 최현욱은 계절감을 살린 편안한 스타일링으로 눈길을 끌었다. 그는 "관객들과 자연스럽게 어우러지고 싶어 편안하고 수수한 느낌으로 입어봤다"고 설명했다. 자신을 가장 잘 표현하는 키워드로는 주저 없이 '청춘'을 꼽으며 "페스티벌과도 참 잘 어울리는 단어"라고 덧붙였다.여러 작품에서 다양한 청춘을 연기한 최현욱. 실제 학창 시절 최현욱은 어떤 모습이었을까. 그는 "오랫동안 야구를 해서 운동부 이미지가 강했다. 운동을 그만둔 뒤에는 장난기 많은 개구쟁이 학생이었던 것 같다"고 회상했다.최현욱은 드라마 '반짝이는 워터멜론'과 뉴진스 'Ditto'(디토) 뮤직비디오 등 음악과 관련된 작품에도 출연했다. 특히 '반짝이는 워터멜론'에서는 밴드 '워터멜론 슈가'를 결성했다. 음악과 남다른 인연을 이어온 그는 "실제로 밴드를 한다면 기타를 맡고 싶다"고 말했다. 최현욱은 "보컬도 매력 있지만 기타만의 멋이 있더라. '반짝이는 워터멜론'을 준비하며 배운 덕에 조금은 다룰 줄 안다"며 즉석에서 기타 연주 포즈를 취해 유쾌한 환호를 받았다.차기작에 대한 기대감도 키웠다. 최현욱은 "최근에는 밝고 경쾌한 작품에 끌린다"면서도 "팬들과 시청자들이 좋아해 준다면 어떤 장르든 가리지 않고 부딪쳐보고 싶다. 늘 열려 있다"고 열정을 보였다.이어 축제를 찾은 관객들을 향해 "저 역시 한 명의 관객으로서 이 축제를 함께 즐기러 왔다. 가수분들 사이의 토크 무대라고 해서 인터미션(쉬는 시간)으로만 생각하지 마시고, 끝까지 지치지 말고 함께 신나게 즐겨주셨으면 좋겠다"고 말했다.한편, 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 'ATA 페스티벌'은 음악을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션을 아우르는 종합 K컬처 플랫폼으로 19일과 20일 양일간 열렸다.첫날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 카더가든, 루시, &TEAM(앤팀), 씨엔블루가 무대를 달군 데 이어, 둘째 날에는 최현욱을 비롯해 드래곤포니, 최예나, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈 등이 라인업을 완성하며 가을밤을 수놓았다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr