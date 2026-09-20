사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

배우 박보영이 서로 다른 스타일의 사진으로 다채로운 모습을 공개했다.박보영은 최근 자신의 인스타그램에 "✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박보영은 블랙 커튼을 배경으로 브라운 계열의 튜브톱 드레스를 입고 한 손을 입가에 가져간 채 옆을 바라보고 있다. 머리를 깔끔하게 뒤로 넘긴 스타일에 물방울 모양의 귀걸이와 화려한 반지를 착용했으며 팔을 교차한 자세에서 손끝의 주얼리까지 자연스럽게 시선을 모은다.이어진 사진에서 박보영은 같은 드레스 차림으로 테이블 앞에 앉아 줄기가 달린 붉은 토마토를 손끝으로 들어 올려 바라보고 있다. 귀걸이에 이어 목걸이와 커다란 반지까지 반짝이는 주얼리가 더해졌고 한쪽 팔을 앞으로 뻗은 자세와 토마토를 향한 시선이 화면에 함께 담겼다.또 다른 사진에서 박보영은 창가에 서서 그레이 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 손가락을 턱 가까이에 모은 채 옆을 바라보고 있다. 가슴 윗부분에는 밝은 컬러의 배색이 더해져 있으며 손목에는 여러 색상의 장식이 들어간 팔찌를 착용했다. 앞선 사진과 마찬가지로 머리를 매끈하게 넘긴 모습에 은은한 미소가 더해졌다.마지막 사진에서 박보영은 짧은 헤어스타일로 변화를 준 채 브라운 가죽 소파에 기대앉아 옆을 바라보고 있다. 밝은 컬러의 튜브톱 의상과 가느다란 목걸이를 착용했으며 눈가를 따라 길게 뻗은 아이라인과 짧게 내려온 앞머리가 앞선 사진들과 확연히 다른 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 예뻐요", "늘 응원합니다", "박보영존예", "귀엽다", "미친골져스해미쳤어", "숏컷 헤어스타일도 완벽하게 소화해 버림" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 박보영은 지난해 방송된 '미지의 서울'에서 얼굴을 제외하고 모든 것이 다른 쌍둥이 자매 유미지와 유미래를 맡아 데뷔 후 처음으로 1인 2역에 도전했다. 박보영은 해당 작품으로 2026년 백상예술대상 TV 부문 여자 최우수 연기상을 받았다.그런가하면 박보영은 올해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'를 공개했다. '골드랜드'는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주(박보영 분)가 금괴를 둘러싼 탐욕과 배신 속에서 이를 독차지하려는 욕망에 사로잡히며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr