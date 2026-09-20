사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

배우 서강준이 다양한 차림으로 촬영한 근황 사진을 공개했다.서강준은 최근 자신의 인스타그램에 "이번주도 너다연💪"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 서강준은 야외에 놓인 나무 의자에 앉아 옆을 바라보고 있다. 브라운과 그레이가 섞인 듯한 수트에 블랙 상의와 화이트 이너를 겹쳐 입었으며 단정하게 내려온 짙은 머리와 반듯한 옆선이 차분한 표정과 어우러진다.이어진 사진에서 서강준은 연한 민트색 긴소매 상의를 입고 실내에 서서 한 손에 투명한 물병을 들고 아래를 바라보고 있다. 앞쪽에는 촬영 장비와 초록색 식물이 자리하고 있으며 팔을 허리에 둔 자연스러운 자세와 눈가까지 내려온 머리카락이 편안한 차림과 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 서강준은 회색 상의 위에 흰 가운을 걸치고 목에 신분증을 건 채 테이블을 내려다보고 있다. 몸을 앞으로 깊게 숙인 서강준은 한 손을 테이블에 짚고 아래쪽에 시선을 둔 모습으로 사진에 담겼다.마지막 사진에서 서강준은 회색과 블랙이 반복되는 아가일 패턴의 카디건을 입고 유리 벽에 기대 서 있다. 양손을 바지 주머니에 넣은 채 고개를 살짝 기울여 옆을 바라보고 있으며 자연스럽게 이마를 덮은 검은 머리와 담담한 표정이 가까운 거리에서 포착됐다.이를 본 팬들은 "참잘생겼다", "늘 응원합니다", "사진 감사합니다", "저기요 흰가운 잘어울려요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "잘해보자" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생으로 33세인 서강준은 KBS 2TV 드라마 '너 말고 다른 연애'에 안은진과 함께 호흡을 맞추며 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr