사진 = 서강준 인스타그램
사진 = 서강준 인스타그램
배우 서강준이 다양한 차림으로 촬영한 근황 사진을 공개했다.

서강준은 최근 자신의 인스타그램에 "이번주도 너다연💪"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 서강준은 야외에 놓인 나무 의자에 앉아 옆을 바라보고 있다. 브라운과 그레이가 섞인 듯한 수트에 블랙 상의와 화이트 이너를 겹쳐 입었으며 단정하게 내려온 짙은 머리와 반듯한 옆선이 차분한 표정과 어우러진다.
사진 = 서강준 인스타그램
사진 = 서강준 인스타그램
이어진 사진에서 서강준은 연한 민트색 긴소매 상의를 입고 실내에 서서 한 손에 투명한 물병을 들고 아래를 바라보고 있다. 앞쪽에는 촬영 장비와 초록색 식물이 자리하고 있으며 팔을 허리에 둔 자연스러운 자세와 눈가까지 내려온 머리카락이 편안한 차림과 자연스럽게 이어진다.
사진 = 서강준 인스타그램
사진 = 서강준 인스타그램
또 다른 사진에서 서강준은 회색 상의 위에 흰 가운을 걸치고 목에 신분증을 건 채 테이블을 내려다보고 있다. 몸을 앞으로 깊게 숙인 서강준은 한 손을 테이블에 짚고 아래쪽에 시선을 둔 모습으로 사진에 담겼다.

마지막 사진에서 서강준은 회색과 블랙이 반복되는 아가일 패턴의 카디건을 입고 유리 벽에 기대 서 있다. 양손을 바지 주머니에 넣은 채 고개를 살짝 기울여 옆을 바라보고 있으며 자연스럽게 이마를 덮은 검은 머리와 담담한 표정이 가까운 거리에서 포착됐다.
사진 = 서강준 인스타그램
사진 = 서강준 인스타그램
이를 본 팬들은 "참잘생겼다", "늘 응원합니다", "사진 감사합니다", "저기요 흰가운 잘어울려요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "잘해보자" 등의 댓글을 달았다.

한편 1993년생으로 33세인 서강준은 KBS 2TV 드라마 '너 말고 다른 연애'에 안은진과 함께 호흡을 맞추며 열연 중이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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