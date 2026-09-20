그룹 킥플립이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 킥플립이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026' 무대 중 히든 미션을 수행하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)이 에너지 넘치는 퍼포먼스로 현장을 뜨겁게 달궜다. 지난해 데뷔한 킥플립은 자유분방한 매력과 신예다운 패기를 뽐냈다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')이 열렸다. 30분간 공연을 이어간 킥플립은 '라이브 명가' JYP엔터테인먼트 소속 보이그룹답게 숨소리까지 생생하게 들리는 라이브로 현장을 장악했다.킥플립은 'Electricity'와 'Gas on it'으로 공연을 시작했다. 첫 곡부터 강렬한 래핑과 보컬을 라이브로 소화하며 열기를 끌어올렸다. 계훈은 맑은 날씨를 언급하며 "오늘 공연인데 날씨가 좋아서 다행이다. 저희가 날씨 요정"이라고 너스레를 떨었다.이어 '특이점', '처음 불러보는 노래', '언젠가 태양은 폭발해'를 차례로 선보였다. 킥플립 특유의 통통 튀는 곡이 이어진 가운데, 멤버들은 관객들의 호응을 자연스럽게 유도하며 신인답지 않은 무대 장악력을 보여줬다. 관객들도 뜨거운 반응으로 화답했다.히든 미션 코너에서 주왕은 랜덤 볼을 뽑아 '위플립을 위한 하트 3종을 보여달라'는 미션을 받았다. 주왕을 시작으로 멤버 전원이 하트 3종 애교를 펼치며 팬들의 마음을 사로잡았다. 컴백과 투어 소식도 직접 전했다. 계훈은 "10월 6일 저희의 다섯 번째 앨범이 나온다. 조금만 기다려달라"고 말했다. 동현은 "내년 초에는 투어를 한다. 위플립 분들 덕분에 가능한 것 같다. 감사하다"고 덧붙였다.마지막 곡은 '눈에 거슬리고 싶어'였다. 동현은 "오늘 저희가 ATA 페스티벌에 왔는데 여러분 눈에 제대로 거슬리는 아이돌이 되겠다"는 당찬 포부를 밝힌 뒤 마지막까지 열정적인 퍼포먼스를 펼쳤다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로 9월 19~20일 이틀간 개최됐다. 둘째 날에는 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈가 무대에 올랐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr