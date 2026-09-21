만 17세였던 여자친구가 아이를 출산하자 연락을 끊고 사라진 성인 남성의 행방을 추적한다./사진제공=채널A

만 17세였던 여자친구가 아이를 출산하자 연락을 끊고 사라진 성인 남성의 행방을 추적한다./사진제공=채널A

만 17세였던 여자친구가 아이를 출산하자 연락을 끊고 사라진 성인 남성의 행방을 추적한다./사진제공=채널A

만 17세였던 여자친구가 아이를 출산하자 연락을 끊고 사라진 성인 남성의 행방을 추적한다.21일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '탐정 24시'에서는 10년 전 연락이 끊긴 아이 생부를 찾아 나선다. 앞서 등장한 의뢰인은 고등학교 3학년이던 만 17세 때 성인 남자친구와의 사이에서 아이를 출산했다. 당시 임신 사실조차 알지 못했던 그는 갑작스러운 복통으로 화장실에 갔다가 아이의 머리가 나온 것을 발견했다.결국 의뢰인은 혼자 방에서 아이를 낳았다. 임신 7개월 만에 이른둥이로 태어난 아이는 건강 상태가 좋지 않아 한 달 동안 인큐베이터 치료를 받아야 했다.생부는 출산 소식을 듣고도 병원을 찾지 않았다. 의뢰인에 따르면 그는 "장난이지? 농담 아냐?"라며 출산 사실을 믿지 않았고, 이후 "병원비를 주겠다"며 기다리라고 했다. 하지만 얼마 지나지 않아 전화번호를 바꾸고 연락을 끊었다. 의뢰인은 "아이는 아빠가 누군지도 모르고, 아빠 이름조차도 모른다"며 어느덧 10살이 된 자녀를 위해 생부를 찾기로 결심했다.추적에 나선 백호 탐정단은 수소문 끝에 생부의 아버지를 찾아간다. 그러나 그는 "저도 아들하고 3~4년째 연락이 안 된다"고 답한다. 아이 문제에 대해서도 "아들과 알아서 하라"며 거리를 둔다.생부의 절친에게서도 비슷한 이야기가 나온다. 그는 "2년 전 만나서 술 한잔한 뒤로 연락이 안 된다. 연락된다는 친구들이 아무도 없다"고 설명한다. 생부가 친한 친구의 장례식에도 모습을 보이지 않았다는 이야기도 전해진다.그러던 중 의뢰인의 설명과는 다른 증언이 나온다. 생부의 절친은 과거 그가 아이 문제로 괴로워했다며 "그쪽 집에서 낳고 잘 살 테니까 얼굴 보이지 말라고 얘기했다"고 말했다고 전한다.아이를 외면하고 일방적으로 잠적했다는 의뢰인의 주장과 달리 생부 역시 아이를 보고 싶어 했다는 취지의 증언이 나온 것. 탐정단은 엇갈린 이야기를 확인하기 위해 그가 2년 전까지 살았던 동네를 중심으로 행방을 추적한다.방송에는 영화감독 봉만대가 일일 탐정으로 출연한다. '어둠의 봉준호'라는 별명으로 알려진 그는 최근 달라진 작품 취향에 대해서도 이야기한다. 봉만대는 "젊었을 때는 에로가 맞지만 나이가 들수록 멜로나 청순한 사랑에 끌린다"고 말한다. 봉준호 감독과의 인연에 대해서는 "서로 같은 종씨이고, 본도 파도 하나다"라며 같은 집안이라고 설명한다.이어 "그분은 해가 비칠 때 나타나고 저는 어둠에 있을 때 나타나서 음봉과 양봉, '쌍봉마차'라고 불린다"고 너스레를 떤다. 또한 "100억 원짜리 영화 제안이 와도 거부하겠다"고 밝혀 그 배경에도 관심이 쏠린다.'탐정들의 영업비밀'은 21일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr