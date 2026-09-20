그룹 알파드라이브원이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'을 뜨겁게 달궜다. / 사진=텐아시아DB

그룹 알파드라이브원이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'에서 관객들과 함께 호흡했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)이 에너지 넘치는 퍼포먼스로 축제의 열기를 끌어올렸다. 멤버들은 힘 있는 군무와 신예다운 패기로 무대를 가득 채웠다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')이 열렸다.앞서 'BORN DIRE', 'Cinnamon Shake', 'Good Life' 등을 선보이며 무대 초반을 사로잡은 알파드라이브원은 'FREAK ALARM'과 'FORMULA'로 열기를 이어갔다. 곳곳에서는 팬덤 '앨리즈'가 응원봉을 들고 응원법을 외치며 힘을 보탰다. 상원은 'FREAK ALARM'을 마친 뒤 'FORMULA'의 시그니처 안무를 직접 보여주며 다음 곡을 예고해 뜨거운 반응을 끌어냈다.멤버들은 발목 부상으로 지난달 24일 컴백 쇼케이스 무대를 보여주지 못한 아르노와 함께 무대를 펼친 소감도 나눴다. 아르노는 "관객 여러분들 덕분에 힘이 난다"고 말했다. 상현은 아르노에게 "오랜만에 야외 무대에서 공연하니 어떠냐"고 물었고, 아르노는 "오랜만에 하니까 마음이 뜨겁다"고 웃으며 답했다. 준서는 마지막 곡을 앞두고 "앨리즈 감사하다. 많이 와주셔서 감사하다"며 팬들의 응원과 사랑에 고마움을 전했다.피날레는 'Diamond Hour'였다. 멤버들은 스탠딩 마이크를 소품처럼 활용해 색다른 퍼포먼스를 펼쳤다. 가을 노을과 어우러진 감성적인 곡으로 앞선 강렬한 무대와는 또 다른 매력을 보여주며 공연을 마쳤다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로, 9월 19~20일 이틀간 개최됐다. 다양한 체험 부스와 F&B 공간을 마련해 관객들이 하루 종일 머물며 K컬처를 경험할 수 있도록 했다. 이날 무대는 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈가 꾸민다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr