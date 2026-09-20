사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 거울 앞에서 촬영한 셀카를 공개했다.뷔는 최근 자신의 인스타그램에 "궁금😯"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 뷔는 커다란 화이트 레터링이 들어간 블랙 버킷햇을 깊게 눌러쓴 채 헤드폰을 착용하고 거울을 바라보고 있다. 블랙 집업 후드까지 같은 계열로 맞춘 모습으로 모자 아래로 한쪽 눈이 살짝 가려진 가운데 스마트폰을 얼굴 앞에 들고 정면에 가까운 각도로 셀카를 남겼다. 짧게 내려온 앞머리와 귀에 착용한 작은 액세서리도 함께 눈에 띈다.이어진 사진에서 뷔는 같은 차림으로 고개를 한쪽으로 크게 기울인 채 스마트폰 화면을 바라보고 있다. 버킷햇의 넓은 챙 아래로 눈매와 얼굴선이 드러나며, 입술을 살짝 내민 표정과 한 손으로 스마트폰을 쥔 모습이 가까운 구도로 담겼다.마지막 사진에서 뷔는 기울인 자세를 유지하면서 얼굴을 조금 더 카메라 쪽으로 향하고 있다. 버킷햇과 헤드폰, 블랙 후드가 얼굴 주변을 감싸는 가운데 눈을 크게 뜨고 입술을 가볍게 내민 표정이 담겼으며 손가락 사이로 스마트폰을 잡고 있는 모습까지 선명하게 포착됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr