가수 백지영과 배우 정석원 부부가 초등학교 3학년인 딸의 빠른 성장으로 성조숙증을 우려해 병원을 찾았다./사진=백지영 유튜브 캡처

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 초등학교 3학년인 딸의 빠른 성장으로 성조숙증을 우려해 병원을 찾았다./사진=백지영 유튜브 캡처

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 초등학교 3학년인 딸의 빠른 성장으로 성조숙증을 우려해 병원을 찾았다./사진=백지영 유튜브 캡처

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 초등학교 3학년인 딸의 빠른 성장으로 성조숙증을 우려해 병원을 찾았다.지난 19일 유튜브 채널 '백지영'에는 '한 달에 1cm씩 큰다는 백지영 딸의 폭풍 성장 비법 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 백지영과 정석원은 딸 하임 양의 성장 상태를 확인하기 위해 소아청소년과를 방문했다.백지영은 "하임이가 또래보다 성장이 엄청 빠르다. 초3인데 벌써 154cm"라며 병원을 찾은 이유를 이야기했다. 이어 "성조숙증이라는 진단명도 있지 않나. 인터넷으로 여러 번 찾아봤는데 카더라가 너무 많아서 확실하게 확인해 주실 만한 선생님을 찾아왔다"고 말했다.정석원 역시 딸의 빠른 성장에 걱정을 내비쳤다. 그는 "하임이가 성장이 빠르다. 다리털도 많이 났다. 괜찮은 건가 싶다"고 털어놨다. 그는 "2017년 5월생인데 7살 초반부터 한 달에 1cm씩 자라기 시작했다"며 "6개월 전부터 2차 성징도 시작됐다. 발 사이즈는 지금 240"이라고 밝혔다.전문의는 여아의 경우 만 8세 이전에 가슴 발달이 시작되고 만 9세 이전까지 본격적으로 진행되는 것이 확인되면 성조숙증으로 진단한다고 설명했다. 초경이 빨라지면 최종 키에 영향을 줄 수 있지만 부모의 키 등을 고려해 치료 대신 경과를 지켜보는 경우도 있다고 덧붙였다.정석원은 "일주일에 3~4번은 거의 자지러진다. 그 고통이 코로나보다 더 아프다고 해서 진통제를 먹인다"며 "밤에만 성장통이 오는데 아예 다른 사람이 된다. 엑소시스트 정도"라고 말했다.백지영도 "40분 동안 운 적도 있다"며 딸이 통증을 호소할 때 다리를 주무르거나 온찜질을 해준다고 설명했다. 처음에는 별도의 조치를 하지 않았지만, 수면의 질이 떨어지고 스트레스가 커지면서 진통제를 먹이게 됐다고 했다.식습관과 생활 습관도 점검했다. 전문의는 밥과 고기, 채소 등을 고루 섭취하고 적당히 운동하면서 충분히 자는 것이 성장에 도움이 된다고 설명했다. 백지영은 "하임이가 군것질을 싫어하는 애로 태어났다. 그리고 너무 잘 잤다"며 꾸준히 운동하고 스트레스도 적은 편이라고 말했다.전문의는 하임 양의 현재 상태에 대해 "잘 크고 있는 것 같다. 빠른 정상 범위"라며 "'빠른'에 초점을 맞추지 마시고 정상이라는 것에 신경을 쓰시는 게 좋을 것 같다"고 조언했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr