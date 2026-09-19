배우 박보영이 쇼트커트 헤어스타일과 짙은 스모키 메이크업으로 평소와 다른 분위기를 연출했다./사진=박보영 SNS, 더블유

배우 박보영이 쇼트커트 헤어스타일과 짙은 스모키 메이크업으로 평소와 다른 분위기를 연출했다./사진=박보영 SNS, 더블유

배우 박보영이 쇼트커트 헤어스타일과 짙은 스모키 메이크업으로 평소와 다른 분위기를 연출했다.박보영은 지난 17일 자신의 소셜미디어를 통해 패션 매거진 W Korea와 함께한 화보 여러 장을 공개했다. 화보 속 박보영은 짧게 자른 헤어스타일에 짙은 스모키 메이크업을 더해 강렬한 분위기를 자아냈다. 그간 보여준 단정하고 사랑스러운 이미지와는 또 다른 모습이다.스타일링에도 변화를 줬다. 박보영은 어깨와 쇄골이 노출된 화이트 오프숄더 블라우스에 블랙 레더 와이드 팬츠를 매치했다. 가녀린 체구와 대비되는 과감한 스타일링으로 시크한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서는 소파에 누운 채 다양한 포즈를 취했다. 짧은 헤어스타일과 선명한 메이크업을 소화하며 한층 성숙한 이미지를 선보였다. 박보영은 올해 만 36세다. 지난해 넷플릭스 시리즈 '멜로무비'와 tvN 드라마 '미지의 서울'로 시청자들과 만났다.박보영은 지난해 방송된 '미지의 서울'에서 얼굴을 제외하고 모든 것이 다른 쌍둥이 자매 유미지와 유미래를 맡아 데뷔 후 처음으로 1인 2역에 도전했다. 그는 해당 작품으로 2026년 백상예술대상 TV 부문 여자 최우수 연기상을 받았다.올해는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'를 공개했다. '골드랜드'는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주(박보영 분)가 금괴를 둘러싼 탐욕과 배신 속에서 이를 독차지하려는 욕망에 사로잡히며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr