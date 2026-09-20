가수 최예나가 '캐치캐치', '네모네모' 등 총 여섯 곡을 불렀다. / 사진=텐아시아DB

가수 최예나가 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'에 참여했다. / 사진=텐아시아DB

가수 최예나가 '뼈말라' 몸매가 믿기지 않는 파워풀한 에너지로 무대를 가득 채웠다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')이 열렸다. 이날 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈가 무대에 오른다.앞서 무대에 오른 드래곤포니의 바통을 이어받은 최예나는 대표곡 '캐치캐치'로 열기를 이어갔다. 이어 '네모네모', '굿모닝', '364', 'Lxxk 2 U(럭 투 유)' 등 총 여섯 곡을 부르며 관객들과 호흡했다.'캐치캐치'와 '네모네모'에서는 관객들의 반응이 특히 뜨거웠다. 관객들은 포인트 안무를 따라 하고 가사를 함께 부르며 무대를 즐겼다. 최예나는 "ATA 페스티벌은 처음이다. 오늘 날씨가 생각보다 더운데도 관객 분들이 뒤에서 뛰며 즐기는 모습을 보고 감동받았다"고 말했다. 이어 '캐치캐치'의 후렴구를 무반주로 부르자 관객들도 목소리를 보태며 화답했다.최예나는 스탠딩 구역뿐 아니라 뒤편 피크닉 존의 관객들까지 두루 챙겼다. 이어 록 사운드가 돋보이는 '굿모닝'에서는 파워풀한 가창력을 뽐내며 앞선 무대와는 또 다른 매력을 보여줬다. 최예나는 '굿모닝'에 대해 "사회 초년생들에게 추천하고 싶은 가사의 노래다. 내일은 내일의 해가 뜬다는 의미를 담은 가사로 이 노래도 많이 즐겨주셨으면 한다"고 요청했다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌이다.음악 공연을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션까지 아우르는 글로벌 문화 플랫폼을 지향한다. 첫째날인 지난 19일에는 헤드라이너 씨엔블루, 우즈를 비롯해 앤팀, 루시, 카더가든, 문상민, 다이나믹 듀오, 이오욱, 김수영, 하이파이유니콘이 무대를 꾸몄다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr