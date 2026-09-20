가수 하성운이 여름의 끝자락, 함께 바다 보러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 여름의 끝자락, 함께 바다 보러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 3일부터 지난 9일까지 '여름의 끝자락, 함께 바다 보러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 지난달 미국 LA에서 열린 'KCON LA 2026' 무대에 올라 워너원 멤버들과 약 8년 만에 다시 뭉쳤다. 윤지성, 김재환, 이대휘 등과 함께 무대를 꾸미며 오랜만에 워너원으로 팬들과 만났다. 솔로 활동도 이어간다. 오는 10월 17~18일 고양 킨텍스 제2전시장에서 열리는 'NOL FESTIVAL' 출연을 앞두고 있다.2위는 더보이즈 현재다. 현재는 최근 가수와 배우 활동을 병행하며 활동 영역을 넓히고 있다. 지난달 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결했으며, 배우 활동에서는 본명 이재현을 사용한다. 지난 12일에는 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 데뷔 후 첫 단독 팬미팅 '2026 현재 팬미팅 [더 프레젠트 포 유](The Present for you)'를 개최했다. 지난 16일에는 '아이돌 라디오 시즌4'에 출연해 군 복무를 마친 상연을 포함한 더보이즈 9인 완전체로 팬들과 만났다.3위는 아스트로 차은우다. 차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대해 현재 군악대에서 복무 중이다. 지난 7월에는 '2026 국방부 군악대대 정기연주회' 무대에 오른 모습이 공개돼 화제를 모았다. 군 복무와 동시에 전역 후 활동도 준비하고 있다. 소속사 판타지오에 따르면 차은우는 장태유 감독의 차기작 '서라벌 나이프' 출연을 검토 중이다. 전역 예정일은 2027년 1월이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '가을 전어 같이 먹으러 가고 싶은 여자 가수는?', '가을 전어 같이 먹으러 가고 싶은 남자 가수는?', '가을 전어 같이 먹으러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '가을 전어 같이 먹으러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr