드래곤포니./텐아시아 DB

드래곤포니./텐아시아 DB

밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 폭발적인 청춘의 에너지로 가을 축제를 물들였다. 탄탄한 무대 경험을 바탕으로 실력파 밴드의 입지를 굳힌 이들은 특유의 생동감 넘치는 록 사운드로 현장을 단숨에 사로잡았다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 열린 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌') 둘째 날, 드래곤포니는 관객과 뜨겁게 호흡하며 완성도 높은 라이브 무대를 펼쳤다.무대에 오르기 앞서 드래곤포니는 "날씨가 정말 좋아 설렌다. 오늘 무대를 완전히 불태워버리겠다"고 남다른 각오를 밝혔다.멤버들간 유쾌한 호흡도 뽐냈다. 멤버들의 강점을 묻는 질문에 "세혁이의 강점은 미모", "강원이는 드럼을 정말 잘 친다"며 서로를 향한 애정과 신뢰를 내비쳤다. 즉석에서 제안받은 '아타' 2행시로 "'아'타 페스티벌에 오신 모든 분들, '타'(다) 사랑합니다"라고 외친 뒤 "조금 무리했다. 즐겁게 관람해 달라"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.드래곤포니는 앞서 야구 용어를 활용한 곡 '낫 아웃'(Not Out)을 발매했다. 최근 새롭게 관심을 두고 있는 스포츠가 있는지 묻자 "이강인 선수의 경기를 자주 찾아본다"며 "이번에도 이겼더라. 이강인 선수 파이팅!"을 다 같이 외쳤다.청춘을 응원하는 노래를 꾸준히 선보인 드래곤 포니. 이들과 함께 청춘을 보내고 있는 대중에게 불러주고 싶은 곡으로는 '낫 아웃'을 꼽았다. 멤버들은 "'실패를 두려워하는 마음' 자체가 가장 큰 두려움 아닐까 싶다"며 "넘어져도 괜찮다. 뭐라도 손에 쥐고 다시 일어나면 된다는 마음으로 모두를 응원하고 싶다"고 진심 어린 응원을 건넸다.한편, 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 'ATA 페스티벌'은 음악을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션을 아우르는 K컬처 종합 페스티벌로 19일과 20일 양일간 개최됐다.첫날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 카더가든, 루시, &TEAM(앤팀), 씨엔블루가 무대를 달군 데 이어, 둘째 날에는 드래곤포니를 비롯해 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈 등이 라인업을 채우며 축제의 피날레를 장식했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr