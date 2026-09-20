사진 = 변요한 인스타그램

사진 = 변요한 인스타그램

사진 = 변요한 인스타그램

배우 변요한이 영화 포스터 앞에서 밀리터리 패턴의 스타일을 선보였다.변요한은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 관객석을 채워주신 관객분들 진심으로 감사드립니다.🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변요한은 자신의 얼굴이 크게 담긴 영화 포스터 옆에 서서 카메라를 바라보고 있다. 밀리터리 패턴의 재킷과 카고 팬츠에 블랙 민소매 상의를 매치했으며 투명한 프레임의 안경과 목걸이, 브라운 컬러의 슈즈를 더했다. 양손을 바지 주머니에 넣은 채 한쪽 다리를 앞으로 내민 자세로 서 있어 전신 스타일이 고스란히 드러난다.이어진 사진에서 변요한은 같은 포스터 옆에 두 발을 벌리고 서서 정면을 바라보고 있다. 재킷을 열어 입어 안쪽의 블랙 상의와 벨트가 선명하게 보이며, 짧게 정돈한 헤어스타일과 투명한 안경도 가까이 눈에 들어온다.마지막 사진에서 변요한은 벽면의 영화 포스터 아래 마련된 의자에 앉아 휴대전화를 내려다보고 있다. 밀리터리 패턴의 재킷과 팬츠를 그대로 착용한 채 다리를 꼬고 앉았으며 두 손으로 휴대전화를 들고 화면에 시선을 두고 있다.이를 본 팬들은 "사랑해요", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "정말 수고 많으셨고 프로모션 행사가 끝날 때까지 건강 잘 챙기세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 변요한은 최근 1989년생인 소녀시대 티파니와 결혼했다. 변요한은 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr