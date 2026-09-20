사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

배우 안은진이 서로 다른 스타일과 표정이 담긴 사진을 공개했다.안은진은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘도 너말고다른연애 aloveotherthanyours 🖤고맙습니다🇹🇭🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안은진은 우드톤 벽을 배경으로 카키빛 셔츠형 의상을 입고 양손을 허리에 올린 채 정면을 바라보고 있다. 허리 부분을 끈으로 잡아준 넉넉한 실루엣의 의상에 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 화이트 이어링과 손목 액세서리로 포인트를 더했다.이어진 사진에서 안은진은 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 같은 카키빛 의상의 여유로운 소매와 허리선이 옆모습에서도 드러나며 어깨 아래까지 길게 내려오는 웨이브 헤어가 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 안은진은 화이트 드레스를 입고 의자에 앉아 두 손을 무릎 위에 포개고 있다. 가느다란 어깨끈과 레이스, 프릴 장식이 더해진 드레스에 머리를 낮게 묶고 얼굴 양옆으로 잔머리를 내려 앞선 사진과 다른 스타일을 선보였다. 길게 늘어진 이어링과 손목의 가느다란 팔찌도 함께 눈에 들어온다.마지막 사진에서 안은진은 블랙 반소매 의상을 입고 한 손은 허리에, 다른 손은 골반 옆에 둔 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 내려뜨린 모습과 블랙 의상의 간결한 실루엣이 어우러졌다.이를 본 팬들은 "언니는 내 영원한 공주님이야", "진짜너무예쁘네", "너무 예뻐", "너무 아리따우셔요", "진짜 너무 여신이다 증말", "레전드여요" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 안은진은 35세다. 안은진은 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 가운데 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애'에서 서강준과 열연 중이다. '너 말고 다른 연애’는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr