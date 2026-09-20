사진 = 고경표 인스타그램

배우 고경표가 거울 앞에서 촬영한 셀카로 근황을 공개했다.고경표는 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 고경표는 짙은 회색 벽으로 둘러싸인 공간에서 스마트폰을 한 손에 들고 거울을 바라보고 있다. 군더더기 없는 블랙 반소매 티셔츠를 입고 짧은 머리를 위쪽으로 자연스럽게 세운 모습으로 정면을 향한 시선과 차분한 표정이 얼굴선을 또렷하게 드러낸다. 상반신을 가까이 담은 구도 속 한 손에는 스마트폰을 들고 있으며 다른 손은 아래쪽에 자연스럽게 둔 모습이 함께 포착됐다.이를 본 팬들은 "입금완료급인걸요", "늘 응원합니다", "멋지다", "화이팅", "이 미모를 우찌할꼬", "입금됐구나" 등의 댓글을 달았다.앞서 고경표는 과거 유튜브 채널 등을 통해 "작품 계약금이 입금된 후 잘 먹어서 살이 찐다"고 솔직하게 밝힌 바 있다. 고경표는 평소에는 다소 통통한 모습으로 친근하지만 공식 석상에서만 서면 살이 쫙 빠진 모습을 선보여 '입금전후 배우'로 불리기도 한다.한편 1990년생인 고경표는 '감자별' '응답하라 1988' 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 고경표는 지난 3월 tvN '언더커버 미쓰홍'에서 활약했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr